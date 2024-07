Aktualizujeme

/AKTUALIZOVÁNO/ Počasí omezilo provoz vlaků z Prahy do Ostravy. Provoz na trati mezi Prahou a Pardubicemi, v úseku Záboří nad Labem a Řečany nad Labem je omezen. Vlaky mají více než 180 minutové zpoždění. Na vině je strom na kolejích a poškozené trakční vedení. Vlaky se po 20.15 hodin znovu rozjely.

Vlivem silných bouřek a deště se zastavila vlaková doprava v úseku Záboří nad Labem až Řečany nad Labem. Příčinou byl spadlý strom na vlakových kolejích a a poškozené trakční vedení, které znemožnilo další pohyb vlaků. Na nádraží v Záboří nad Labem tak více než 180 minut čekaly vlaky směřující například Prahy do Ostravy a z Prahy do Budapešti. „Čekáme tady už dlouho a ze začátku jsme vůbec nevěděli, proč vlastně stojíme. Nyní se odjezd z nádraží stále oddaluje,“ informoval cestující vlaku RegioJet ve směru z Prahy do Ostravy.

Vybrané dálkové vlaky byly vedeny odklonem přes stanici Chlumec nad Cidlinou a pro regionální vlaky byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Odklízení spadaných stromů komplikovala vytrvalá bouřka v oblasti kolem Zábočí nad Labem, nicméně ve 20 hodin byli cestující informování, že okolo 20.30 hodin by měl být provoz na trati obnoven a skutečně po čtvrt na devět večer se soupravy daly opět do pohybu.