Ostravou o víkendu opět po roce prošel duhový průvod. Na rozdíl od loňského ročníku Ostravského Prajdu ale účastníci akce tentokrát nezamířili k památníku Rudé armády v Komenského sadech v Ostravě. Start i cíl byl letos společný u busty Jana Amose Komenského, tedy na jiném místě v centrálním městském parku. Podle organizátorů šlo o vůli města, to ale razantně nesouhlasí. Ostrava přece není proruská, distancuje se od vyjádření členka vedení města Andrea Hoffmannová (Piráti).

Duhový průvod Ostravského prajdu v sobotu 30. července 2022. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Už první článek Deníku, který o konání akce Ostravský prajd s odkazem na uplynulé ročníky informoval, vzbudil na sociálních sítích silné reakce veřejnosti. Stejně jako následná reportáž ze sobotního pochodu městem.

K památníku ne

Po zveřejnění sobotní reportáže Deníku kromě protestu upozorňujícího na práva menšin totiž vyvolalo ohlas na sociálních sítích i původní prohlášení organizátorů, ve kterém uváděli, že město jim na příkaz ruského konzula nedovolilo přiblížit se k památníku Rudé armády. Toto prohlášení následně druhý den zmírnili na doporučení: „…městu se už v minulých letech naše přítomnost v blízkosti památníku Rudé armády nelíbila, což nám tehdy pořádání průvodu komplikovalo.“ Celý článek najdete zde: Duhový průvod prošel Ostravou. K památníku Rudé armády však nešel.

Snímek z loňského roku. Ostravský Prajd průvod tehdy končil u památníku.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Na text, v němž bylo ještě původní vyjádření organizátorů, však zareagoval na Twitteru poslanec Michael Rataj (STAN). „Vedení města Ostravy zakázalo organizátorům Ostravského Prajdu přístup k památníku Rudé armády údajně na příkaz ruského konzula. Co to má znamenat?! Jsme snad vazalové putinovského Ruska?“ napsal Michael Rataj.

Tanec na hrobech vojáků

Proti jeho vyjádření se ohradila Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy, která má v gesci také kulturu a školství. Uvedla, že vedení města nikomu nic nezakázalo. Stejně se vyjádřila i redakci Deníku, která ji v pondělí dopoledne oslovila.

Náměstkyně primátora poznamenala, že organizátoři se možná vyjádřili špatně. „Určitě nikdo z vedení města, ať už minulého nebo současného, nikomu nic nezakazoval. Jediné, co padlo, byla otázka, zda je vhodné, aby lidé tancovali na místě, kde jsou pochováni vojáci,“ dodala.

Andrea Hoffmannová pro Deník uvedla, že se chce s organizátory Ostravského Prajdu ještě v průběhu tohoto týdne sejít. „Nelíbí se mi, pokud řekli, že vedení města jim něco zakázalo, protože to budí jiné konotace, včetně toho, co psal na Twitteru pan poslanec (Michael Rataj), že se bojíme, nebo jsme snad proruští a zakazujeme to. To určitě ne,“ zdůraznila Andrea Hoffmannová.

Dále podotkla, že se již delší dobu zvažuje, jak například připomínat oslavy konce II. světové války. „Už neděláme ty velké akce před památníkem, ale děláme ekumenickou bohoslužbu. Nechceme vytvářet příležitosti různým proruským podporovatelům a podobně. Jdeme jinou cestou, než kterou nám někteří podsouvají,“ uzavřela Andrea Hoffmannová.

Jak letošní pochod Ostravou vypadal? Podívejte se: