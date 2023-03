Zeman v Ostravě: Jeho prezidentská éra končí, svými bonmoty tady vždy pobavil

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Hned sedmkrát coby prezident navštívil Miloš Zeman Moravskoslezský kraj, z toho šestkrát zamířil přímo do Ostravy. A nikdy přitom nešetřil svými pověstnými bonmoty, jako například: „Anna Karenina se dá zredukovat do jedné věty: Hysterka skočila pod vlak. Buďto si člověk Tolstého knihu přečte celou, nebo se spokojí jen s touto jedinou větou.“ „Tak, ještě zapózujeme pro fotografy, ty mám na rozdíl od novinářů alespoň trochu rád.“ „Hodně kuřte! To je první faktor, kouření přivodí nechutenství.“ A bylo jich mnohem více, podívejte se.

