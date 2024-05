Nejprve na pravém zadním blatníku vytvořil rýhu o délce 25 centimetrů. Plynule pak pokračoval k pravým zadním dveřím, na kterých zanechal řez dlouhý pětaosmdesát centimetrů. Ani to mu však nestačilo. Přibral i pravé přední dveře, jež „vyzdobil“ pětašedesáticentimetrovým vrypem. Celková škoda byla vyčíslena na 14 tisíc korun.

Spis putoval k Okresnímu soudu v Ostravě, který muže formou trestního příkazu uznal vinným a vyměřil mu 200 hodin obecně prospěšných prací. Jelikož obžalovaný ani státní zástupce proti verdiktu nepodali v zákonné lhůtě takzvaný odpor, je rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě pravomocné. Co přesně dotyčného vedlo k ničení policejního majetku, není zcela jasné.

Kopaní do aut

Policisté již v minulosti řešili případy, kdy jim někdo úmyslně poškodil auta. Vloni na jaře měli co do činění s mužem, který před jednou z ostravských policejních stanic začal kopat do služebního vozu. Pak se vrhl na policistu, který vyšel z budovy. Skončil s pouty na rukou. Soud následně nevyhověl žádosti státního zástupce o uvalení vazby.

To ale výtržníka paradoxně nepotěšilo. Ocitl se totiž v tíživé životní situaci a jediným řešením byl pro něj pobyt za mřížemi. O dva dny později proto svůj čin zopakoval. Tentokrát si vybral městskou policii, do jejíhož vozu několikrát kopl. Poté napadl strážníka. Ochránce zákona jej zpacifikoval a předal kolegům z Policie České republiky. Tentokrát již zoufalec putoval do vazby.

Rozbila okno

Snaha dostat se za mříže byla důvodem i dalšího počinu. Ten měla na svědomí opilá žena z Ostravy. Před třetí hodinou ranní popadla před jednou z ostravských policejních budov odpadkový koš a několikrát jím udeřila do okna. Rozbila sklo a poškodila parapet. Šokovaným policistům řekla, že chce jít do vězení.