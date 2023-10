10. Parkovací dům u hejtmanství

Investor: Ostravské komunikace, město Ostrava

Termín dokončení: 2026

Cena: 600 milionů korun

Nebude příští rok, ale až na počátku roku 2026. I v případě parkovacího domu u hejtmanství se při představení projektu počítalo s velmi optimistickými termíny, které nelze stihnout. Designově honosné garáže, které mají sloužit potřebám Černé kostky, koncertní síně a být náhradou za stávající bezplatné parkoviště, už každopádně mají vydané stavební povolení a je vysoutěžen zhotovitel.

„Aktuálně vybíráme technický dozor stavby. Když vše vyjde, ještě letos můžeme podepsat smlouvu a podle klimatických podmínek se na konci zimy může začít stavět,“ vysvětlil aktuální stav projektu investiční náměstek primátora Břetislav Riger. Parkovací dům postaví Ostravské komunikace (OK) za, zjednodušeně řečeno, městské peníze.

„Jsme spoluzadavatelé zakázky, jejíž financování bude stát na třech pilířích. Stavba má stát do 600 milionů korun, přičemž 200 milionů pokryje úvěr, 200 milionů zaplatí město přímo jako vklad do OK a 200 milionů pokryjí nevyplacené dividendy OK, které je nebudou vracet městu,“ dodal Břetislav Riger s tím, že OK mají už nyní k dispozici z nevyplacených dividend více než polovinu své potřebné částky, tedy přes sto milionů korun. Původně se přitom očekávalo, že parkovací dům vyjde na 450 až 500 milionů korun.

Samotná stavba má trvat necelé dva roky, dokončení se tedy předpokládá začátkem roku 2026. Parkovací dům nabídne v půdorysu dnešních 70 parkovacích míst celkovou kapacitu pro 590 vozidel v osmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Počítá se i s obchodními prostory. Architektonický návrh zpracovalo Projekstudio.

