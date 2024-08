Hola, hola, škola volá! Už za tři týdny usednou do lavic školáci a po letních prázdninách tak začne nový školní rok. Vůbec poprvé se do školy chystají i prvňáčci, kterým musí rodiče zajistit plnou školní výbavu. Aktovky, penály, pastelky a další nezbytnosti mohou výrazně zatížit rodinný rozpočet. Deník zjišťoval, kolik letos rodiče za školní výbavu zaplatí a jaké mohou být cenové rozdíly mezi jednotlivými produkty.

Aktovka, penál, pastelky, kufřík, přezůvky a další potřeby. To vše je na dlouhých seznamech pro rodiče, které dostali od třídních učitelek před startem školní docházky. Někteří mají seznam k dispozici už od června, jiní se k němu teprve dostanou. „My žádný seznam nemáme. Dceři jsem loni koupila akorát aktovku, penál a další potřebné věci, ale sešity, knížky a výtvarné potřeby dětem škola nakoupí sama. Letos nás tahle výbava vyšla na 1600 korun a my už se nemusíme starat. Dcera si akorát vybírá nějaké drobnosti, které jí zpříjemní vyučování,“ řekla maminka sedmileté druhačky, se kterou společně vyrazila na drobný nákup do papírnictví.

Předškolní nákupy se ale mohou rodičům prodražit. Pokud jim škola pomůcky nenakoupí, musí vyrazit na hon za kvalitními pastelkami, sešity, obaly nebo výtvarným potřebami. Davy rodičů před začátkem školního roku míří i do Papírnictví Mikeska na Masarykově náměstí v centru Ostravy. „Někteří rodiče chodí už v průběhu léta a jiné až těsně před začátkem září. Často nakupují vše v sadách, takže je zboží laděno do stejného designu, ve kterém mají děti třeba aktovku, penál, desky a další potřeby. U holčiček teď vedou jednorožci, u kluků zase motivy hry Minecraft,“ řekl spolumajitel papírnictví Martin Mikeska, který obchod s 30 letou tradicí vede s tatínkem Zdeňkem Mikeskou.

Základní školní potřeby obsahující aktovku, penál, desky na sešity, kufřík a psací nebo výtvarné potřeby vychází v ostravském papírnictví kolem 3 272 korun. V částce však nejsou započítány například sešity, učebnice nebo obaly, i ty ale mohou zákazníci v Papírnictví Mikeska sehnat. „Rodiče si vybírají, jestli s něco koupí jinde a třeba levněji, nebo u nás. Tady mohou ale sehnat i nejrůznější velikosti obalů na sešity a učebnice, které se online kupují špatně,“ vysvětluje Mikeska. Všechny potřeby pro prvňáčky lze sehnat v různých variantách, které se od sebe liší markantně i cenově. Rodiče si tak mohou vybírat, zda se budou chtít udržet v předem určené cenové relaci, nebo zda sáhnou i po dražších kouscích.

Například ceny aktovek se mohou vyšplhat až do řádů tisíců. Záleží na značce ale i designu a provedení. „Aktovka je jediná věc, na které jsme opravdu nešetřili. Chtěla jsem, ať je funkční, ale ať se dceři i líbí, protože s ní minimálně dva roky bude chodit každý den do školy. Nakonec nás vyšla na necelé tři tisíce korun,“ uvedla Klára Š., která letos do první třídy vypravuje svou dceru.

Luxusnější kousky aktovek pro prvňáčky nabízí i nově otevřené papírnictví Linea-Art papír v Avion Shopping Parku. „Plánujeme prodej luxusních školních batohů belgické značky Jeune Premier. Věřím, že naše elegantní a vkusné produkty zaujmou jak děti, tak jejich maminky. Nejde o žádné kýčovité batohy, ale o stylové kousky, které mě osobně nadchly,“ řekla spolumajitelka papírnictví Miriam Stefanov, která třetí pobočku Linea-Art papír v Česku otevřela společně s maminkou. Rodiče se tak mohou rozhodnout, zda sáhnou po jednoduchých kouscích, nebo zainvestují do designovanějších kousků.

Na kolik vyjdou potřeby pro školáky? Aktovka: od cca 1690 korun do 4000 korun Penál: od 239 korun do 599 korun Box na sešity A4: od 99 korun do 259 korun Box na sešity A5: od 89 korun do 129 korun Mazací pero: od 55 korun Složky na čísla: od 89 korun Složka na písmena: od 99 korun Guma: od 12 korun Strouhátko: od 10 korun Stojan na učebnice: od 71 korun Sada pastelek 24 kusů: od 279 korun Lepidlo: od 24 korun Pravítko: od 12 korun Vodovky: od 95 korun Sada štětců: od 70 korun Nůžky: od 45 korun do 149 korun Sada voskovek: od 100 korun Sada tužek od 75 korun Sada temperových barev: od 119 korun Celkem za průměrnou výbavu 3 272 korun

V Linea-Art papír tak mohou rodiče s budoucími prvňáčky vybrat například nejrůznější sešity s netradičními designy od 29 korun, pastelky nebo různé varianty penálů. Ty zde nabízí už i vybavené za 599 korun nebo oblíbeným motivem spidermana za 459 korun. Aktovky se pohybují od 3 000 do 4 000 korun a jumbo sada pastelek za 489 korun. I zde jsou ale k dispozici školní potřeby v několika cenových variantách.

Aktovkami a psacími potřebami to ale pro rodiče nekončí. Potřeba je i lahev na pití nebo krabičky na svačiny, do kterých v posledních letech rodiče také investují. Klasickým svačinám v ubrousku a běžným pet-láhvím tak možná už pomalu odzvonilo. „Nešetřila jsem na ničem. Máme nakoupeno už snad vše, protože jsme seznam od školy dostali už začátkem června. Aktovku si syn vybral už loni a jeho výběr se do letošního roku nezměnil. Kromě běžných potřeb jsem mu ale koupila i barefoot přezůvky nebo nerezový box na svačinu s láhví na pití, protože jídlo pak déle vydrží chutné. Do ubrousku mu svačinu určitě balit nebudu,“ zhodnotila s úsměvem Zuzana K., maminka šestiletého Maxe, který v září usedne do lavice poprvé.

Nerezové boxy s láhví na vodu se před startem školního roku objevují i v setech, které tak rodiče vyjdou kolem 800 korun. Kdo nechce investovat do dražší varianty, sežene i boxy na svačiny do 50 korun. Podobné cenové rozpětí je i u školních přezůvek. Ty klasické rodiče seženou i za 200 korun, zatímco barefootová varianta může vyjít až na 800 korun.

Za celkovou výbavu pro prvňáčka tak rodiče mohou utratit i vyšší jednotky tisíců. Když se však budou držet zkrátka a sáhnou spíše po levnějších variantách pomůcek, může celková výbava vyjít i kolem čtyř tisíc korun. „Kromě kvalitního školního vybavení a aktovek, je pro děti pak důležitá i kvaltiní svačina. Je totiž dle mého rozdíl, jestli dítě svačí sladký donut, sladké pití a bonbóny nebo zeleninu s pečivem a vodou. Takové dítě pak totiž udrží pozornost mnohem lépe, což vysvětluji i rodičům,“ zhodnotila učitelka na základní škole v Ostravě Lucie Kalová.