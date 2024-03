Už popáté v řadě získala ostravská restaurace P.U.O.R Slezska ocenění Hvězda sládků, které od roku 2019 uděluje Plzeňský Prazdroj za perfektní péči o pivo. Toto ocenění představuje nejkomplexnější hodnocení v oblasti péče o čepované pivo u nás.

Restaurace Slezska P.U.O.R. získala ocenění Hvězdu Sládků | Video: Pryček Vladimír

V restauraci P.U.O.R. Slezska v centru Ostravy se v pátek 22. března slavilo. Její spolumajitel Martin Sláma tam převzal od zástupců pivovaru jubilejní cihličku jako ocenění za to, že restaurace od roku 2019 do roku 2023 držela nepřetržitě prestižní ocenění Hvězda sládků a ani jeden rok nepolevila ve vysokých standardech kvality čepovaného piva. Provozovně se navíc podařilo Hvězdu obhájit i pro letošní rok 2024. Podle cihliček na plaketě a samolepky na dveřích každý host snadno pozná, že na tomto místě dostane perfektně ošetřené pivo.

Samotnému udělení Hvězdy sládků předchází komplexní hodnocení podniku, které se soustředí na technické parametry, jako je správné skladování piva, správné používání tlačných plynů, pravidelnost a kvalita sanitace pivních cest, čistota výčepní techniky a mytí pivního skla. Hodnotí se také správné čepování během celého dne.

„My jsme jedním z průkopníků toho ocenění a dobře ošetřeného piva na Moravě. Hvězda sládků je důkaz naší jedenáctileté práce, kdy jsme dokázali udržet kvalitu piva a ukázat v Ostravě, že se dá pít pivo na hladinku. A že je to opravdu správná cesta, kterou jsme chtěli jít a všichni ji po nás následují. Byli jsme také průkopníci toho, že jsme investovali svůj čas a peníze do výčepních, technologie a dalších věcí, které za to stály. Můžeme říct, že tu kvalitu držíme pořád stejně dobrou jako před jedenácti lety,“ pochvaloval si Martin Sláma.

Restaurace musela splnit přísné podmínky

Hvězdu sládků získalo v České republice pro rok 2024 celkem 836 tuzemských hospod a restaurací. Téměř dvě stovky hospodských drží Hvězdu dokonce od roku 2019. Mezi ně patří právě restaurace P.U.O.R. Slezska. Pro rok 2021 se Hvězda sládků neudělovala kvůli covidu.

Aby restaurace získala ocenění Hvězda sládků, musí splnit přísné podmínky. „Kontroly se dělají rok dopředu. Takže tady jsme dělali kontroly v roce 2023. Hvězdu sládků dostávají oceněné restaurace na rok 2024 a celý rok budou mít ocenění za to, že to dělají dobře,“ vysvětlil obchodní sládek Plzeňského Prazdroje, a.s., Roman Šolc.

Kontrola dané restaurace má podle něj dvě fáze. V první technik pivovaru zkontroluje, jak restaurace s pivem zachází. Tedy jestli skladuje pivo v chlazeném prostoru, v jakém stavu je čistota výčepního zařízení a tak dále. Pokud je všechno v pořádku, následují s odstupem času kontroly pracovníků pivovaru „v utajení“, kdy zkušený výčepní jako tajemný host zhodnotí, jak je pivo načepované a jestli je vizuálně v pořádku. Jestliže je vše jak má být, získá restaurace Hvězdu sládků.

Podle sládka Romana Šolce v nedávné minulosti kvalita čepovaného plzeňského piva na Moravě ještě nebyla taková, jako přímo v Plzni nebo Praze. „Samozřejmě tady jsme byli lehce pozadu. A díky takovým hospodským, jako je Martin Sláma, se zvedla. Proto je dneska v Ostravě už mnohem lepší, než byla dříve,“ doplnil.

Na oslavě předání ocenění byl v P.U.O.R. Slezska naražen také speciální dubový soudek s nefiltrovaným plzeňským pivem, které mohli návštěvníci restaurace ochutnat jako poděkování za věrnost a připít si na úspěch své restaurace.