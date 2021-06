Někteří řidiči ale zákaz vjezdu nerespektují. Pokud mají smůlu a narazí na hlídkující policisty, hrozí jim nemalá pokuta.

„Podle zákona lze tento přestupek sankcionovat blokovou pokutou až do výše dva tisíce korun. Také je možné přestupkové jednání na místě vyřešit domluvou,“ řekla Deníku Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Podle informací Deníku jde v průměru o stokorunové částky, výše pokut ale může být různá. Záleží na samotných hříšnících a jejich přístupu.

Policisté v okolí mostu hlídkují nepravidelně, ale každý den. Kromě označených vozů využívají i automobily v civilním provedení.

„Policisté provádí kontrolní činnost u mostu přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze v různých časových intervalech zhruba pět hodin denně. Od počátku uzavírky evidují téměř 120 přestupků spočívajících v porušení zákazu vjezdu přes most. Nejvíce jsme jich zaznamenali v počátku uzavírky,“ dodala Michalíková s tím, že lidé většinou tvrdí, že nevědí, jak mají uzavírku objet.

Adrenalin

Někteří motoristé ale zakázaný průjezd berou jako adrenalin. Deník situaci před mostem několikrát monitoroval. Lidé v drtivé většině odbočovali na objízdnou trasu, našli se však i hazardéři. Mnozí z nich dobře vědí, kde „číhající“ policisté stojí.

U mostu přes řeku Odru hlídkují během dne policisté se služebními vozidly i auty v civilním provedení.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

„Když jedu od petřkovického stadionu, tak zpomalím a rozhlédnu se. Když je nevidím, pokračuji dále. Kdyby stáli na druhé straně mostu, měl bych smůlu. Je to trochu adrenalin. Zatím mě ale nechytili. I kdybych dostal pětistovkovou pokutu, tak se mi to už vyplatilo. Zpátky ale jezdím raději přes oficiální objížďky, od Ostravy je nemám šanci s předstihem vidět,“ řekl Deníku řidič dodávky, který zastavil před zákazovou značkou, aby obhlédl terén. Když ve zhruba stometrové vzdálenosti spatřil vůz v policejních barvách, pokrčil jen rameny a se slovy: „Tak dneska to nevyšlo,“ odbočil na objízdnou trasu.

U mostu občas hlídkují i strážníci, kteří také přistihli několik hříšníků. Většinou ale dohlížejí na motoristy v ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě, kde je kvůli opravám na půl roku uzavřen další most, a to nad potokem Porubkou. Také přes něj se běžní motoristé nedostanou, někteří to ale přesto zkoušejí. „Zaznamenali jsme na třicet přestupků, zejména v prvních dnech,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Ukládané pokuty jsou v řádech stokorun. „Dáváme přednost domluvě a vysvětlování. Někdy ale nezbývá nic jiného, než řidičům, kteří nerespektují značky ani naše pokyny, pokutu uložit,“ dodal Machů.