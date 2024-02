Ostrava rozhodla, jak naloží s Ostravar Arénou a její možnou rekonstrukcí. Zvažovala tři možnosti – kompletní rekonstrukci, částečnou rekonstrukci bez využívání ledové plochy s výstavbou nové hokejové arény na novém místě a také demolici haly a výstavbu stadionu v jejím místě. Jak rozhodla a proč?

Ostravar Aréna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ačkoli se v Ostravar Aréně za pár měsíců uskuteční světový šampionát v hokeji – v údajně dosud nejlépe připravené aréně ze všech tří turnajů, které hostila či bude hostit –, její životnost ve stávající podobě je pomalu u konce. Jakékoli opravy se šplhají do desítek milionů a brzy by hala potřebovala „učesat“ za zhruba půl miliardy.

Jak už Deník v minulosti informoval jako první, Ostrava se v minulých měsících detailně zabývala, co s halou dál. Na základě studie zadané německým odborníkům na rekonstrukci sportovišť (společnosti IFS) byla konečná volba poměrně jasná.

„Vydali jsme se cestou opravy Ostravar Arény bez technologií spojených s ledem a postavení nové haly, která bude sloužit pro všechny sporty – hokejisty Vítkovic, krasobruslaře, parahokejisty i univerzitní hokej,“ potvrdil na tiskové konferenci primátor Ostravy Jan Dohnal s tím, že nepůjde o prostý „zimák“, ale halu velmi vysoké kvality, která v Česku nemá obdoby a bude srovnatelná se zázemím v západní Evropě či zámoří.

Proč ostatní možnosti zavrhli

K tomuto kroku Ostravu vedlo několik důvodů – při jakýchkoli snahách o rekonstrukci někdejšího Paláce kultury a sportu narážela na nesouhlas vlastníků architektonických práv budovy, přičemž z Německa přišly odhady na 2,5 až 3 miliardy korun, které by transformace v halu moderních parametrů vyžadovala. Minimálně rok by navíc zůstala hala uzavřena bez náhrady. Další možností bylo halu zbourat a v jejím místě postavit arénu novou. V tomto scénáři se však náklady odhadovaly už nejméně na pět až šest miliard korun.

„Také bychom přišli o architektonickou dominantu města a po tři roky by se zde nemohla konat žádná větší akce,“ vysvětlil Petr Handl, předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna, která ostravská sportoviště spravuje, s tím, že by tato možnost neřešila hlavní problém. A tím je nedostatek ledových ploch pro tréninkové potřeby sportovců v kombinaci s potřebným zázemím pro kongresy, koncerty a další společenské akce. Pořád by tu byla jen jedna hala.

„Podle specializované studie by město nad 160 tisíc obyvatel by mělo mít minimálně sedm ledových ploch, Ostrava s 270 tisíci obyvateli má čtyři. Ostravar Aréna, která by měla primárně plnit funkci multifunkční arény, je tak využívána vesměs pro zimní sporty,“ vysvětlil problém Handl, podle něhož je téměř nemožné, aby se v Ostravar Aréně vedle kulturně-společenských akcí vešli na dvou ledových plochách se zápasy a tréninkovým programem také hokejové Vítkovice, parahokejoví Flamincos, univerzitní tým BO Ostrava a krasobruslaři.

Nezbytné opravy Paláce a menší hokejová hala

Zvítězila tedy třetí možnost – výstavba nové haly a částečná modernizace Ostravar Arény. Její oprava, která nebude počítat s ledovou technologií a zachová stávající vzhled, by měla vyjít na 0,6 až 1,1 miliardy korun. Stavba nové hokejové arény pak má stát asi 1,2 miliardy korun, v součtu tedy kolem dvou miliard.

Kapacita má být zhruba sedm tisíc míst. „Po dlouhých letech ve vítkovickém hokeji říkám, že kapacita sedm tisíc lidí je pro Ostravu dostačující. Fanoušci budou mít nový impuls, proč se na hokej těšit, a místy zároveň i pocit, že se na hokej možná ne vždy dostanou,“ nastínil majitel hokejových Vítkovic a viceprezident Českého svazu ledního hokeje Aleš Pavlík s tím, že na fanoušky bude větší tlak, aby si koupili permanentku či pořízení vstupenky nebrali jako samozřejmost.

Do podoby nové hokejové haly chce zasahovat, aby byly tribuny co nejstrmější a sedačky začínaly hned u mantinelů, aby se zvýšil divácký komfort. „Pokud dnes nehrajete derby nebo play-off, je hala mrtvá. Máme skvělé fanoušky, ale tribuny jsou daleko a chybí nám pověstný šestý hráč v hledišti. Bude rozdíl mít šest tisíc lidí tady a šest tisíc lidí v nové hale, kde vám poběží mráz po zádech,“ maluje si Pavlík, podle něhož hala postavená pro kulturu toto nikdy nenabídne.

Kde a kdy nová aréna vznikne?

S novou, menší halou Ostrava počítá v bezprostřední blízkosti stávající Ostravar Arény. Buďto mezi ní a hotelem Clarion v místě dnešního parkoviště, což je méně pravděpodobná varianta, nebo spíše přes Závodní ulici v místě někdejšího Ledňáčku, kde v posledních měsících šly k zemi staré průmyslové haly. „Má tam vzniknout nová čtvrť a s majitelem pozemků se bavíme, jestli by nás tam s halou pustil, případně jestli by se na tom mohl také podílet finančně. Buďto část pozemků koupíme, což by byly další náklady, nebo halu budeme realizovat společně,“ vysvětlil primátor Dohnal s tím, že nejprve je třeba změnit územní plán pro stavbu nové haly a dopracovat projekt. Stavět by se mohlo začít asi za šest let.

Zástupci politické a sportovní scény se také shodli, že nemá smysl stavět velkou a drahou arénu pro případná mistrovství světa v hokeji jednou za zhruba deset let, navíc v okamžiku, kdy je o velkých halách de facto rozhodnuto v Brně a Pardubicích a uvažují o ní v Olomouci, čímž by se pravděpodobnost ještě snížila.