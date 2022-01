V uplynulých letech bylo do ostravských rodin distribuováno 2 500 motivačních sad, stovky dětí se v ostravských knihovnách účastní nejrůznějších vzdělávacích aktivit. Za nápadem přinést tento projekt do Ostravy stojí ředitelka knihovny Miroslava Sabelová, realizaci projektu podporuje primátor města Tomáš Macura.

Knihovníci se prostřednictvím projektu S knížkou do života snaží prosadit myšlenku, že číst dětem má smysl od narození s pozitivními dopady na celkový rozvoj osobnosti dítěte. V rámci projektu jsou distribuovány motivační sady, a to pro dvě věkové kategorie, dětí do tří let a dětí od tří do šesti let. Součástí projektu jsou aktivity knihovny v rámci klubů pro rodiče s dětmi do šesti let.

Bazaly, DOV, pošta v Hrabůvce... Líbil se vám 2. díl Stínů v mlze z Ostravy?

Díky rozličnému programu v rámci společných setkání, do něhož náleží třeba čtenářské, výtvarné i pohybové aktivity pro děti, se knihovna stává přirozenou částí jejich životů. I rodiče zde mohou získat mnoho informací a inspiraci. V Knihovně města Ostravy už působí 16 klubů, které uspořádají akci minimálně jednou měsíčně. Za rok se těchto akcí ostravských knihovnic a knihovníků zúčastní téměř 3 000 rodičů a dětí. Doplnit lze, že do mezinárodního projektu Bookstart se Knihovna města Ostravy zapojila již v roce 2018, kdy byl Svazem knihovnických a informačních pracovníků ČR vyhlášen pilotní ročník s názvem S knížkou do života.

Budova veřejné městské knihovny a čítárny v Moravské Ostravě.Zdroj: archiv města Ostravy

„Díky finanční podpoře města jsme získali 4 500 motivačních sad, k rodičům se dostalo již 2 500 sad a další budeme předávat v letošním roce. Sady rodiče dostávají již v porodnicích nebo při vítání občánků. Zájemci o sady však mohou navštívit přímo naše dětská oddělení knihoven a o sadu požádat. Nejčastěji v knihovnách předáváme motivační sady rodinám pro děti od tří do šesti let,“ doplňuje praktické informace Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy.

Vánoční stromek k popelnici? Nový zákon vyvolal nejen v Ostravě zmatek a hněv

Motivační sady pro nejmenší (do tří let) mají podobu kufříku a obsahují autorské leporelo Radka Malého, kalendář – metodiku pro rodiče, tipy na knihy, průkaz na registraci dítěte do knihovny i další drobnosti. Pokračující motivační sada ve formě batůžku pro děti od tří do šesti let obsahuje ilustrovanou pohádkovou knihu Ivony Březinové, komiksový metodický sešit, doporučené knížky, ukázkové číslo časopisu a další.

Právě ostravská knihovna je podepsána svými aktivitami pod mnohými úspěchy projektu. „Čtení dětem od nejútlejšího věku má zásadní smysl pro jejich další život. Pominu-li při čtení nezastupitelné společně strávené chvíle rodičů s dětmi, pak jim právě knížky otvírají nekonečný svět fantazie, poznání, vědění. Ostatně naše knihovna má řadu rozmanitých programů pro malé i velké, projekt S knížkou do života přivede ke knize děti už v útlém věku a učiní jejich život bohatším,“ připomíná primátor města Tomáš Macura.