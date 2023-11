Jen do neděle si mohou obyvatelé a návštěvníci Ostravy prohlédnout výstavu věnovanou událostem listopadu 1989 v moravskoslezské metropoli. Výstava v Ostravském muzeu je otevřena od 13. listopadu.

Výstava k listopadu 1989, Ostravské muzeum, listopad 2023. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Ostravská výstava je určena veřejnosti i studentům. Připomíná klíčové momenty a události z revolučních dní. Atmosféru přiblíží fotografie Jiřího Kudělky a Květoslava Kubaly, které příchozí přenesou o čtyřiatřicet let zpátky na ostravské náměstí Lidových milicí (dnešní Masarykovo náměstí) a další veřejná prostranství.

Co na ně říkáte? Toto jsou hlavní hudební hvězdy vánočních trhů v Ostravě

Snímky mimo jiné zachycují i momenty obalení sochy milicionáře na náměstí. Nechybí dobový tisk, který ještě v prvních dnech po 17. listopadu varoval před „neuváženým postupem a rozvracením republiky“. Kulisu dotvářejí písničky zpěváka Karla Kryla.

Podívejte se na historickou fotogalerii z listopadu 1989 v Ostravě

„Je to záznam z koncertu, který se v Ostravě uskutečnil 7. prosince 1989,“ uvedl pro Deník autor výstavy a muzejní edukátor Jiří Sochorek. Výstavu během dopoledních hodin pracovního týdne navštěvovali zejména studenti a žáci, kterým Jiří Sochorek přiblížil období listopadu 1989 a seznámil je s průběhem protestních akcí a životem v reálném socialismu.

Primátor Ostravy vyzval fans Sparty k opravě záchodů ve Vítkovicích. Co reakce?

Samotná výstava zachycuje období od 17. listopadu do 3. ledna, kdy Ostravu navštívil československý prezident Václav Havel. Ten byl shodou okolností počátkem osmdesátých let minulého století vězněn ve zdejší heřmanické věznici. Komorní výstava je, stejně jako celé Ostravské muzeum, otevřena až do neděle, a to od 10 do 18 hodin.