Sdílko je zajímavý projekt, který vždy na pár týdnů výrazným způsobem promění veřejný prostor. Designové moduly společnosti KOMA vytvoří místo, kam lidé rádi chodí. Ať už na nákupy, na dobrou kávu či na jednu z výstav, které tam Poruba pořádá. Letos se vrací do lokality, kde to Sdílku v roce 2018 mimořádně slušelo. Na Alšově náměstí přivítá návštěvníky od 16. do 30. srpna.