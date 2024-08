Vzpomínky přináší nejen příjemné pocity z návratu do minulosti a mládí, ale mohou být i součástí terapie. Město Ostrava již 13 let podporuje projekt Reminiscence, a to nejen v domovech pro seniory, ale také v terénních službách.

„V rámci programu Reminiscence v Ostravě je každý rok vyhlášen tematický okruh. V minulých letech tak senioři vzpomínali na dobré jídlo a chutě, zaposlouchali se do hudby mládí, cestovali – nejen v čase, ale vzpomínali na navštívená místa, na přečtené knihy, či na jiné své životní příběhy. Letošním tématem je příroda, se zaměřením na faunu,“ říká mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.