Vyrostla v Paskově, ale jak sama říká, je ostravská rodačka. Herečka Kamila Janovičová prožila mládí na Janáčkově konzervatoři, následoval odchod do Prahy na DAMU, angažmá mimo rodné město. Od podzimu 2021 pak působí v souboru NDM a nyní se připravuje na Letní shakespearovské slavnosti, kde si zahraje po boku kolegy Vladimíra Poláka, který ji v zajímavém rozhovoru vyzpovídal. Co na sebe prozradila?

Po absolvování konzervatoře jsi paradoxně nezamířila do žádného z ostravských divadel, proč?

V době, kdy jsem končila, tak žádné ostravské divadlo nenabíralo nové herce. Ať už to byli Bezruči, Aréna nebo i Národní, nikdo ten rok nenabíral. Přitom jsem celé studium toužila po Aréně. Ale řekla jsem si, že kdy jindy můžu na sobě pracovat a studovat, když ne teď.

Jak tedy začala tvá herecká kariéra po skončení studia na konzervatoři?

Vím, že nejvíce zkušeností člověk nabere v divadle, a že po konzervatoři se má hnát do divadla a makat, makat, makat. Ale já tím, že jsem vlastně neměla přímou možnost jít do ostravského angažmá, a nebyla jsem schopná napsat do jiného divadla, tak jsem si řekla, že zkusím jít na DAMU. Když jsem končila DAMU, opět jsem nebyla schopná obeslat divadla. Takže všichni z ročníku už měli angažmá, jen já jsem byla plonková, tedy v depresi, ale v Jihočeském divadle jim vypadla herečka a nabídli mi hostovačku a na základě toho i smlouvu. Angažmá jsem získala bez toho, abych se musela někde doprošovat nebo někam psát. Jsem za to velmi ráda, protože parta v Jihočeském divadle byla naprosto úžasná.

close info Zdroj: Facebook Kamily Janovičové zoom_in Rodačka z Paskova, která o sobě ráda říká, že je z Ostravy. Herečka Kamila Janovičová se představí na Shakespearovských slavnostech.

Měla jsi stále přání vrátit se zpátky do Ostravy?

Ne, když jsem měla svoji první hostovačku na profesionální scéně, tak to byla Opava. S opavskými kolegy mi bylo velmi hezky. Mně daleko více záleží na kolektivu jako takovém, a ne na tom, že jsem v nějakém městě. A tak jsem přemýšlela o možnosti angažmá v opavském divadle. Když jsem se s tím svěřila starší kolegyni, podívala se mi hluboce do očí a řekla: „Kamilo, je ti devatenáct, seber se a vypadni, tady můžeš skončit, tady nebudeš začínat. Okamžitě běž do světa.“ A to byl další důvod, který mě popostrčil na divadelní fakultu do Prahy. Po studiích a čtyřech letech v prvním angažmá v Budějovicích jsem jedno léto trávila v Ostravě. Zjistila jsem, že to tady neskutečně kulturně povyrostlo. Co se týče nových projektů a alternativních možností, Praha je toho plná i konkurence je obrovská. Tak jsem měla pocit, že šance v Praze prostě není taková, jako je v Ostravě. Mým cílem nebylo jen mít angažmá v NDM, ale dělat i zajímavé věci bokem na projektech, festivalech a s lidmi, co mají chuť dělat něco nového. A do toho jsem se tady v Ostravě zamilovala, takže nabídka od Vojty Štěpánka do angažmá přišla v pravou chvíli.

K TÉMATU Kamila Janovičová na Shakespearovských slavnostech Domácímu publiku v Ostravě se Kamila Janovičová ukáže i na letošních Shakespearovských slavnostech. Vystoupí ve hře Večer tříkrálový aneb cokoli chcete. Hereckými kolegy jí budou, kromě jiných, další ostravští umělci jako Petr Buchta, Vladimír Polák, Jiří Krhut či Jiří Sedláček. close info Zdroj: se souhlasem PaS de Theatre zoom_in Letní shakespearovské slavnosti letos zahájí Večer tříkrálový s Petrem Buchtou (vlevo), Vladimírem Polákem (vpravo) a Kamilou Janovičovou. Premiérou Večera tříkrálového 8. července letošní Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě začnou, hrát se bude do 13. července. Následovat budou hry Bouře (15. a 16. 7.), Macbeth (22. a 23. 7.), Marná lásky snaha (25. - 27. 7.), Jak se vám líbí (28. a 29. 7.), Zkrocení zlé ženy (31. 7. - 3. 8.), Zimní pohádka (4. a 5. 8.) a Sen noci svatojánské (8. - 11. 8.).

Hlavním námětem našeho rozhovoru jsou Shakespearovské slavnosti, divadlo pod širým nebem. Ty máš vlastně zkušenost z Českého Krumlova, z Jihočeského divadla. Jaké je pro herce hrát v prostoru, který nenabízí komfort akustiky ani soustředěného diváka, který je vlastně rozptýlen tím vším kolem?

Já to tam v Krumlově milovala. Produkce se odehrává v létě, ta znamená, že jsou tam lidi na dovolené, na výletě, v pohodě, a stejné je to i na ostravských slavnostech Je to úplně něco jiného, než když si člověk koupí lístek do divadla během roku.

Jak ses na Shakespeara těšila? Vím, že máš vztah k poezii…

Miluji Shakespearovy sonety, nejraději překlad od Jana Vladislava a nevím proč. Možná je to tím, že s jeho překladem jsem se setkala nejdříve. A možná, když člověk pozná nějaký překlad jako první, tak se mu přece jenom dostane pod kůži jinak a hlouběji, než když se pak potkává s dalšími překlady. Jan Vladislav se mi dostal pod kůži nejvíc.

V některém z rozhovorů jsi na sebe prozradila, že miluješ přeřeky na jevišti. Znamená to, že si je i zapisuješ?

Dříve jsem si je zapisovala a nejvíc na čtených zkouškách. Když má člověk text před sebou a různě si zapisuje, tak když někdo něco špatně řekne, zapíšu to a pak to velmi ráda pošlu, ale až po derniéře, tomu kolegovi. Je to moje sladká pomsta, za kterou mě kolegové nemají rádi, ale já to miluji.