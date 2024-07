Shakespearovské slavnosti jsi zažil už před dvěma lety jako Lysandr ve hře Sen noci svatojánské. Okamžitě jsi tehdy přijal nabídku zahrát si Večer tříkrálový, který se realizuje až letos. Co tě zlákalo?

Příležitost dělat s ostravskou produkcí Shakespearovského festivalu. Protože po první zkušenosti s inscenací Sen noci svatojanské se mi potvrdilo, že je zde skvělá parta kolegů. Moc jsem si toho vážil a když po dvou letech přišla nabídka na roli knížete Orsina ve Večeru tříkrálovém, a když jsem zjistil, že v obsazení jsou zase lidi, které mám rád, okamžitě jsem řekl ano. Navíc na Ostravu, kde jsem studoval konzervatoř, mám hezké vzpomínky. Mé první angažmá bylo sice v Těšínském divadle, ale ta Ostrava ze mě nejde dostat. Což myslím v dobrém.

Je pro tebe důležité, dělat divadlo s lidmi, se kterými si rozumíš?

Jo. Je to pro mě asi jedna z nejdůležitějších věcí. Beru to tak, že když zjistím, kdo to dělá, kdo tam je, kdo to režíruje a že jsou to lidi, které mám rád, tak je to super. V danou chvíli ani moc neřeším, o co se jedná. Teda, kdyby to byla úplná hloupost, tak do toho asi nepůjdu. Ale věděl jsem, že u vás to nehrozí, mám ve vás prostě důvěru. A zároveň je pro mne Shakespeare vždycky výzva, protože jsem na něj neměl nikdy extra štěstí narazit.

Ale ve svém prvním angažmá v Těšíně, kde jsi strávil čtyři roky, jsi hrál Demétria ve Snu noci svatojanské a Tintínka ve Veselých paničkách Windsorských. A pak ještě Mercutia v Romeovi a Julii…

Ano, Tintínko v Paničkách to byla velká výzva, ale co se týče Romea a Julie, to byl muzikál.