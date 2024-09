Manipulační dělník - řidič Životopisy na e-mail komunikace@tsoj.cz s uvedením pracovní pozice Informace zájemcům podá Ing. Tomášek 702 246 823 Po-Pá od 8:00 hod. do 14:00 hod. Upřesňující informace: - údržba a čištění podchodů, fontán, chodníků a jejich okolí, - údržba a drobné opravy občanské vybavenosti a mobiliáře v majetku ÚMOb Ostrava-Jih, - v zimním období údržba zeleně, odstraňování sněhu ad. - podmínkou ŘP sk. B (aktivní řidič) !!!! Výhodou ŘP sk. C a BE. Požadujeme samostatnost, spolehlivost, loajalitu, schopnost týmové práce, dobrý zdravotní stav - pracovní doba 6.30-15.00 hodin. Nástup IHNED. - plat dle platové tabulky zaměstnanců veřejného sektoru (dle vzdělání a délky započitatelné praxe). 21 750,-Kč + osobní ohodnocení po zapracování + čtvrtletní odměny (celkem až 30 000,- Kč) Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, příspěvek na životní a penzijní připojištění, 25 dnů dovolené 21 750 Kč

