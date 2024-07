A Café

Podnik v Mariánských horách se stal rychle stálicí mezi místy, kam si zajít na vydatnou snídani. Na výběr je zde široká nabídka, z níž si vyberou milovníci sladké i slané snídaně. „Mezi naše nejlepší snídaně patří jednoznačně A_Muffin v2.0, který si troufám říci, že jinde v Ostravě není. Inspiraci ke snídaním čerpáme například z internetu nebo ze světa a z jiných podniků. Následně se pak snažíme odprezentovat naši verzi daného pokrmu,“ řekl majitel podniku Radim Dvořáček mladší.

Kromě pokrmu A_Muffin v2.0, který obsahuje například hovězí maso a croissantové těsto, si zde návštěvníci mohou vychutnat například French toast se slaninou, javorovým sirupem, mascarpone a borůvkami nebo klasiku - vejce Benedikt.

Colours of Ostrava: Během probíhajícího festivalu Colours of Ostrava bude v A Café otevřeno vyjímečně i v sobotu. Otevřeno tak o víkendu bude od 9 do 14 hodin.

Adresa: Mariánské nám. 10, Ostrava-Mariánské hory 709 00 Otevírací doba: Pondělí-pátek od 7 do 18 hodin a neděle od 9 do 13 hodin. Webová stránka: acafe.cz Tip Deníku: A_Muffin v2.0 za 209 korun

Trouble Cafe

Kavárna Trouble Cafe se do Ostravy přestěhovala z nedaleké Olomouce. Kromě výběrové kávy nechybí v nabídce ani snídaně, které se zde servírují každý den od pondělí do neděle. „Hlavní roli u nás hraje každopádně sezónnost. Snažíme se do nabídky zařadit i lokální potraviny a sezónní ovoce a zeleninu. Nejoblíbenější je jednoznačně Trouble snídaně, která obsahuje od každého něco. Takže vejce a slanina s párečkem i s chlebem a marmeládou,“ uvedla majitelka Trouble cafe Kristýna Schöfrová. Otevřeno je zde i o víkendu, kdy se až do 14 hodin podávají brunche. Pro návštěvníky je k dispozici i zahrádka nebo tichá místnost, kde mohou v poklidu a tichosti pracovat nebo si nerušeně číst.

Colours of Ostrava: Během festivalu budou v Trouble cafe podávány snídaně do 14 hodin a bude připraveno i speciální festivalové menu, které je průřezem klasické nabídky.

Adresa: Smetanovo náměstí 7, Ostrava - Moravská Ostrava Klasická otevírací doba: Pondělí až pátek od 8:00 do 19:00, sobota až neděle od 9:00 do 19:00 Webová stránka: troublecafe.eu Tip Deníku: Trouble snídaně za 179 korun

Bernie’s Prosciutto Bar

Luxusní podnik ve Stodolní ulici je rozdělen na několik částí. Kromě klasické restaurace v prvním patře je součástí objektu i Prosciutto bar a Irish Pub. I zde si mohou návštěvníci vychutnat „snídani šampiónů“, které se zde podávají přes všední dny od 8 do 11 hodin a o víkendu od 8 do 12 hodin. „Nejprodávanější snídaně je Classic Benedikt s rustikální šunkou od kosti, zastřeným vejcem, baby špenátem a holandskou omáčkou,“ uvedl majitel Bernie’s Prosciutto baru Robert Držkovič.

Colours of Ostrava: Během festivalu podnik neplánuje žádné speciální akce a otevírací doba i nabídka zůstávají stejné.

Adresa: Poděbradova 826/27, Moravská Ostrava Klasická otevírací doba: pondělí - sobota: 8:00 - 24:00, neděle: 8:00 - 22:00 Webová stránka: bernies.cz Tip Deníku: Tři míchaná vejce na másle s pažitkou za 159 korun.

La Petite Conversation

K neodmyslitelným podnikům v centru Ostravy patří řadu let i La Petite Conversation v Tyršově ulici. Mezi nejoblíbenější snídaně patří podle Belgičana Davida Girtena, majitele podniku, „Full Lapeco“ za 199 korun. „Snídaně obsahuje domácí párky, míchaná vejce, zeleninový mix a pečivo. Zákazníci si zde často dávají i snídani s názvem Croque Lapeco, tedy zapečený domácí chleba se šunkou od kosti, sýrem a volským okem,“ uvedl majitel LaPeCo, jak se podniku přezdívá. K dispozici je zde kromě vnitřního posezení i venkovní zahrádka.

Colours of Ostrava: Během festivalu se majitel rozhodl prodloužit otevírací dobu a hosté mohou La Petite Conversation navštívit každý všední den od 8 do 22 hodin a v sobotu a neděli od 8 do 17 hodin. Prodloužené jsou i snídaně, které do pátku budou k dispozici do 11:45 a o víkendu do 14 hodin. Specialitou v menu během festivalu jsou například turecká vejce a preclík s vajíčkovou pomazánkou. „Všem hostům doporučujeme rezervaci předem, protože zájem je velký a jsme za to moc šťastní,“ dodal majiteloooó David Girten.

Adresa: Tyršova 31, 702 00 Moravská Ostrava Klasická otevírací doba: Pondělí až pátek od 8 do 22 hodin, sobota 9 až 15 hodin Webová stránka: lapeco.cz Tip Deníku: Vejce do skla s holandskou omáčkou a lanýžovým máslem za 179 korun

AlterNativa Café

Kavárna AlterNativa Café v ulici 17. listopadu v Ostravě je během roku cílem mnoha hostů, přicházejí sem nejen z protější VŠB-TU Ostrava. V nabídce snídaní má jak stálé pokrmy, tak sezónní, které se mění v průběhu roku. „Nejoblíbenějšími snídaněmi jsou u zákazníků určitě vajíčka a paštika. Během roku nabídku postupně měníme, třeba v létě máme jahodové lívance, které se na podzim mění v dýňové lívance,“ uvedla provozní AlterNativa Café Dominika Nováček Otys.

Colours of Ostrava: Stejně jako loni je v kavárně upravena otevírací doba během festivalu. Snídaně se zde podávají až do 18 hodin

Adresa: 17. listopadu 768, 708 00 Ostrava Klasická otevírací doba: Pondělí až pátek od 7:30 do 20 hodin, sobota od 8 do 20 hodin a neděle od 8 do 19 hodin Webová stránka: alternativacafe.cz Tip Deníku: Krémová míchaná vajíčka s cibulkou s bylinkovým máslem a pečivem za 129 korun

Pizza Chleba DOV

V Multifunkční hale Gong v Ostravě-Vítkovicích funguje od ledna 2024 podnik Pizza chleba, kde si mohou návštěvníci vychutnat snídani celý den. „Lidé si u nás nejčastěji objednávají naše proslavené domácí párky, které si vyrábíme, a nebo sendviče a pozdní polévky,“ uvedl provozní manažer Pizza chleba Jan Florko. V nabídce je i široký výběr nejrůznějšího slaného i sladkého pečiva, chlebů a neapolské pizzy. Kromě výběrové kávy si zde mohou zákazníci objednat i domácí limonádu a další nápoje.

Colours of Ostrava: Během festivalu je podnik otevřen pouze pro návštěvníky Colours od 12 hodin dopoledne do půlnoci.

Adresa: Ruská 2993/20, Ostrava, Czech Republic Klasická otevírací doba: Pondělí až sobota od 10 do 20 hodin, neděle od 10 do 18 hodin Tip Deníku: Domácí párky

Cokafe

Podnik Cokafe se v průběhu let rozšířil na více míst v Ostravě, přičemž na každé pobočce lze začít ráno vydatnou snídaní. „Návštěvníci si u nás nejčastěji objednávají vejce Benedikt,“ prozradil provozní manažer Cokafe DOV Šimon Szkutek. Kromě snídaní jsou v nabídce například sušenky, chleby, dorty nebo jiné pochutiny. Kavárny Cokafe jsou v Ostravě k dispozici v Nádražní ulici v centru Ostravy, v Dolní oblasti Vítkovice, v budově Organica u OC Forum Nová Karolina nebo na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Colours of Ostrava: Na festival kavárna v DOV připravila speciální menu, které je průřezem klasické nabídky. Snídaně se vydávají do 14 hodin a následně je k dispozici klasická odpolední nabídka, ze které mohou zákazníci vybírat až do večera.