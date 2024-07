La Petite Conversation

Podnik La Petite Conversation, červen 2020.

K neodmyslitelným podnikům v centru Ostravy patří řadu let i La Petite Conversation v Tyršově ulici. Mezi nejoblíbenější snídaně patří podle Belgičana Davida Girtena, majitele podniku, „Full Lapeco“ za 199 korun. „Snídaně obsahuje domácí párky, míchaná vejce, zeleninový mix a pečivo. Zákazníci si zde často dávají i snídani s názvem Croque Lapeco, tedy zapečený domácí chleba se šunkou od kosti, sýrem a volským okem,“ uvedl majitel LaPeCo, jak se podniku přezdívá. K dispozici je zde kromě vnitřního posezení i venkovní zahrádka.

Colours of Ostrava: Během festivalu se majitel rozhodl prodloužit otevírací dobu a hosté mohou La Petite Conversation navštívit každý všední den od 8 do 22 hodin a v sobotu a neděli od 8 do 17 hodin. Prodloužené jsou i snídaně, které do pátku budou k dispozici do 11:45 a o víkendu do 14 hodin. Specialitou v menu během festivalu jsou například turecká vejce a preclík s vajíčkovou pomazánkou. „Všem hostům doporučujeme rezervaci předem, protože zájem je velký a jsme za to moc šťastní,“ dodal majiteloooó David Girten.