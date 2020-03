TÉMA DENÍKU

„Pro mě je nyní nejdůležitější podpořit právě investice do menších sportovišť, která lidem umožňují sportovat. Kdybych si měla vybrat mezi velkým projektem a vícero menšími projekty, určitě bych zvolila to, co je pro lidi,“ prohlašuje s dodatkem, že budovat je potřeba obojí a smysluplně Andrea Hoffmannová, náměstkyně ostravského primátora, která ve městě dbá o školství a sport.

A dodává: „Malých sportovišť je nedostatek a jsou potřeba. Lidé si někam potřebují jít večer zacvičit aerobik a jógu nebo zahrát futsal, a nyní moc nemají kam.“

A tak by pětiletý horizont mohl orámovat stejný počet nových tělocvičen. Začalo to ve Svinově, kde dvacet let čekali, až v místě vyhořelé sokolovny vyroste něco nového, nyní to pokračuje Krásným Polem a Novou Bělou, a během pár let by nové tělocvičny měly stát i v Třebovicích a Slezské Ostravě.

„Třebovický projekt se připravuje, Slezská jej má už hotový. Postupně se budou realizovat. Ministerstvo navíc nedávno vypsalo dotační titul na tyto menší projekty a rovněž je hradí z padesáti procent,“ říká Hoffmannová s jasným vzkazem: malá sportoviště budou přibývat!

SVINOV



Nedávno otevřená sportovní hala ve Svinově.

V „nádražním obvodě“ se nová tělocvična otevřela na začátku prosince minulého roku. Téměř vymodlená stavba, o kterou usilovali snad všichni starostové a starostky v tomto tisíciletí, vyšla asi na 42 milionů korun a umožnila tamním spolkům a sportovním klubům, které dlouhé roky hledaly zázemí v jiných částech města, aby zase měly kde sídlit a hrát. A když bude potřeba, natáhne se linoleum, nanosí se 150 židlí a Svinov bude mít společenský sál s tanečním parketem.

Stavbu financovalo město, po otevření tělocvičnu do své správy převzala svinovská radnice. Už během zimy se v dlouho očekávané hale odehrálo několik větších turnajů.

„Při takovém zájmu o sport, jaký ve Svinově evidujeme, zdaleka nestačily jedna či dvě po odpoledních a večerech přístupné tělocvičny na základních školách,“ podotkl Aleš Matoušek, který v nové sportovní hale dělá správce. V okolí haly svinovská radnice vybudovala také několik nových parkovacích míst. Jedinou nevýhodou haly je absence byť sebemenšího hlediště a také skladových prostor, které musely být řešeny formou unimo buněk u haly.

KRÁSNÉ POLE

Florbal, sálová kopaná, badminton, volejbal, stolní tenis, házená, jóga nebo aerobik. Také krásnopolská hala, která se začala stavět loni v září, bude mít široké sportovní využití.



Vizualizace haly v Krásném Poli.



Stát bude 51,9 milionu korun a staví ji firma Bystroň Group. Hala v Krásném Poli bude mít velkou a malou hrací plochu a také tribunu až pro bezmála 175 diváků, z toho 118 sedících.

„Myšlenka výstavby sportovního zařízení v Krásném Poli je stará několik desetiletí. První projektová dokumentace je z roku 2009, byla však přepracována. Staví se podle tohoto upraveného návrhu. Jsem rád, že po dlouhých letech budeme mít v Krásném Poli konečně pořádnou halu,“ řekl starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk.

Stejně, jako v dalších případech, pokryje náklady na stavbu z padesáti procent dotace ministerstva školství, o zbylou část se v tomto případě podělí rovným dílem město Ostrava a obvod Krásné Pole.

NOVÁ BĚLÁ

Před týdnem převzala firma Bystroň Group i staveniště v Nové Bělé. Tamní sportovní hala se má otevřít rovněž ještě letos. Tělocvična bude sloužit pro všechny míčové sporty, trénovat tam mají i stolní tenisté.



Vizualizace nové haly ve Staré Bělé.

„Projekt jsme připravili a na výstavbu dali ze svého rozpočtu dvacet milionů korun. Dělali jsme si průzkum mezi mládeží a přihlásila se velká spousta kluků. Potřebovali bychom dvě až tři takové haly,“ překvapil obrovským zájmem mezi mládeží z Nové Bělé a dobře dostupného okolí tamní starosta Lumír Bahr.

Podle něj budou halu využívat i žáci tamní mateřské a základní školy, která sice má v docházkové vzdálenosti asi dvou set metrů svou vlastní tělocvičnu, avšak ze 70. let, a od té doby se do ní výrazněji neinvestovalo. „Chceme najít tým, který by v nové hale sídlil. Jsme předběžně domluveni s volejbalisty, kteří se zaměřují hlavně na mládež a evidují asi 270 dětí,“ dodal starosta Bahr.

Primátor Ostravy Tomáš Macura pak podotkl, že do konce roku musí hala být dokončena stůj co stůj. „Je to kvůli získané dotaci z ministerstva školství. Proto jsme také museli zhotovitele hledat už koncem minulého roku, a kdyby dotace nevyšla, museli bychom halu zafinancovat sami. Naštěstí vše dobře dopadlo.“ Hala v Nové Bělé vyjde na 49,5 milionu korun, dotace bude šestadvacetimilionová.

K TÉMATU

V Ostravě vzniká rovnoměrná síť sportovišt

Při samotné výstavbě sportovních hal napříč Ostravou nejde jen o sportovní poptávku v dané lokalitě, nakolik silná může ve Svinově či Nové Bělé být. Jde zejména o strategické rozmístění podle jednotlivých spádových lokalit. Krásné Pole bude sloužit i obyvatelům Plesné, Pustkovce, Martinova či Poruby. Nová Bělá se bude stávat cílovou stanicí lidí z Proskovic, Staré Bělé, Hrabové či Jihu. A tělocvična ve Svinově počítá vedle „Jižanů“ a Porubanů i se zájemci z Polanky či Nové Vsi. Stále moderní halu mají ve Lhotce, která uspokojí poptávku severních částí města, a připravovaný projekt ve Slezské Ostravě doplní deficit tělocvičen na jeho východě. „Spolupracujeme s obvody i kluby a vyhodnocujeme potřebu. Hledíme na spádové lokality i na místa, kde žádné haly nejsou. Někdo by řekl, že Krásné Pole je malý obvod na okraji Ostravy, ale lidé to tam mají dvě zastávky z Poruby, která je druhý nejlidnatější obvod města. Nová Bělá je zase dvě zastávky z Ostravy-Jihu,“ říká Andrea Hoffmannová.

Komentář autora k tématu:

KONEČNĚ ZMĚNA!

Životní styl ve městech v Česku se všeobecně mění. A to i proto, že poptávka po sportovních volnočasových aktivitách stále roste. Třetí největší město v zemi začíná konečně splácet dluh svým občanům a napravuje zanedbanou sportovní infrastrukturu v obvodech.

Pro Ostravany to je skvělá zpráva, protože v budoucnu už nebudou muset dojíždět za sportem přes půl města. Dlouholeté potřeby obvodů navíc vhodně zapadly do nové strategie města vytvořit rovnoměrnou síť sportovišť, zohledňující spádové lokality.

Je třeba si ale právě nyní taky položit otázku, zda se stejnou rozvahou postupovalo město před lety, kdy bezhlavě vyhazovalo a „střílelo“ stamilionovými náboji při podle mnohých předražených či ne zcela uvážlivě budovaných sportovních megastavbách. Stačí se podívat na finanční výdaje u Městského stadionu, atletické haly nebo naposledy u rekonstrukce Bazalů.

Tam se až v průběhu realizace projekt upravoval tak, aby nevytvářel další Potěmkinovu vesnici luxusní fotbalovou akademii v rozpadajícím se kopci.

A tak se miliony vrážely do zpevnění schodišť, dodatečně se vzpomínalo na oplocení či chodníky, ale v té spoustě dodatečných nákladů už jaksi nikdo nemyslel na to, že Bazaly nemusí navždy nutně využívat jen žáci základní či střední školy. Chybějící vyhřívání či osvětlení hlavní plochy, které by Bazaly otevřely zcela novým možnostem, budou v budoucnu nepochybně nejednou proklety.