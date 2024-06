Diváci si Stíny v mlze oblíbili jako máloco. V anketě Deníku po odvysílání posledního dílu druhé série se z více než tří a půl tisíce hlasujících vyjádřilo celých 85 procent tak, že druhá série byla dokonalá a dokonce předčila kvality vychvalované první řady. A že by diváci chtěli pokračování. Dalších 13 procent hlasujících uvedlo, že pokračování bylo stejně kvalitní jako úvodních dvanáct dílů. Pouze zbylá dvě procenta hovořila buďto ve prospěch první řady nebo pokračování považovala za nezajímavé.

Kritiku se vzali k srdci. A stvořili bombu

A podobně hovoří i data České televize. Respondenti jí vyjádřili spokojenost hodnotou 8,7 na desetibodové škále. Vice než 7 do 10 diváků seriál přinejmenším zaujal. „Pokračování seriálu bývá trochu risk. Málokdy jsou druhé a další řady hodnoceny lépe než první řada. U Stínů v mlze se nám to povedlo. Kvalitativní parametry ukazují, že diváci druhou sezonu hodnotí lépe. Mám z toho velkou radost a děkuji celému štábu a hercům za nasazení,“ uvedla kreativní producentka seriálu Kateřina Ondřejková.

Po prvních dílech druhé série přitom v diskuzích diváci vyzdvihovali právě první sérii. Postupem času ale začala „dvojka“ stoupat na oblibě, patrně s příchodem sériového vraha Jana Jahody (David Švehlík). „Ano, reakce diváků jsem průběžně sledovala jak u první řady, tak i u té druhé. My jsme si při psaní scénářů z té (nejen divácké) kritiky první řady vzali dost výtek za své. A tak mám velkou radost z toho, že hodnocení druhé řady vychází lépe. Pro mě to znamená, že se nám to povedlo,“ řekla Deníku Kateřina Ondřejková.

Kolik lidí seriál sledovalo?

Stíny v mlze na televizních obrazovkách podle dat České televize oslovily nejvíce diváků ve věkové skupině od 45 do 64 let, a to především u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Teritoriálně byl seriál nejúspěšnější v Praze a moravských regionech. Pokračování seriálu oslovilo celkem téměř 3,2 milionu diváků a na každý díl se dívalo v průměru 1,27 milionu diváků, což byl více než 33procentní podíl na celkové televizní sledovanosti.

Diváci si seriál přehrávali živě, zpětně i na platformě iVysílání.cz. „Odložená sledovanost byla u druhé řady Stínů v mlze výrazná, nejvíce diváci seriál sledovali zpětně přímo v televizi. Poslední díl si v samotný den odvysílání pustilo odloženě 259 tisíc diváků, za celý seriál pak přidává odložená sledovanost dalších 67 procent diváků navíc k živému vysílání,“ sdělila výkonná ředitelka výzkumu a programových analýz Renata Týmová s tím, že během sedmi dnů po odvysílání premiéry si díl pustilo v iVysílání v průměru 109 tisíc diváků. Dalších 15 tisíc diváků seriál sledovalo v aplikaci na chytrých telefonech.

Bude „trojka“?

Zejména s ohledem na všudypřítomnou chválu druhé série spoustu diváků zajímá, jestli tvůrci nechystají ještě jedno pokračování. „Je to opravdu konec, třetí řadu nechystáme,“ potvrdil Deníku režisér Radim Špaček, pro něhož nebude snadné se se Stíny rozloučit. „Přece jenom to bylo skoro pět let života a dost se mi postavy vryly pod kůži. Občas se přistihnu, že používám Černého cynické vtípky, víc si všímám lidí a zaujmou mě detaily, kterých bych si dřív nevšiml. Ale neradi bychom začali diváky nudit, všichni známe pořekadlo, že v nejlepším se má přestat,“ okomentoval Špaček těžké rozhodnutí.