Místa, odkud lidé fotili tok Porubky a ukazovali dětem velkou vodu, byla během lusknutí prstu vyklizena strážníky. Jindy malá říčka, která v sobotu zaplavila spodní část Vřesiny, starou Porubu a pokračovala do Svinova na soutok s Odrou, znovu nabrala na síle a začala ohrožovat i most ve Svinově nedaleko oblíbené restaurace U slunce.

Úrovně z roku 1997 Porubka zatím nedosáhla. Podle místních je to dáno tím, že od té doby bylo koryto řeky značně upraveno. A také tím, že tehdy šla proti proudu říčky vlna z rozvodněné Odry. Toho se právě obyvatelé Svinova bojí nyní nejvíce, že by případná vlna z Odry mohla vodu vrátit zpět do ulic.

Nedělní dopolední změna počasí jejich obavy jen posílila. Pikantní je příběh jednoho ze starousedlíků, který ráno vyrazil na tradiční nedělní mši do kostela ve svátečním obleku, ale po bohoslužbě se už vracel domů naboso a s polobotkami v ruce. Cestu během trvání bohoslužby totiž řeka opět zalila.

Na rozhraní Poruby a Svinova přitom zůstával jakoby nedotčený a zcela funkční obchod Lidl. Jen pár metrů od něj je zatopená chatařská kolonie i lesík přímo pod obchodem. Prodejna sama ale funguje bez větších omezení, jen s pytli s pískem u vchodu.