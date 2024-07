Kromě klasické taxislužby, kterou si lidé objednají přes web nebo telefonní linku, většinou s fixní nástupní sazbou a cenou za kilometr, lze po Ostravě cestovat také prostřednictvím objednávky přes aplikace Uber, Liftago nebo Bolt. V praxi to znamená, že zákazník objedná přes telefonní aplikaci auto, které je doveze na požadované místo. Řidič však v případě Uberu nezná cenu, kterou klient za jízdu zaplatí, což může být nevýhoda zejména u cest dál za hranice, jako například na letiště v Krakově.

K TÉMATU Vývoj cen Zatímco u taxislužeb se pohybuje cena za kilometr kolem 30 korun s nástupní sazbou mezi 30 až 50 korunami, u služeb Bolt a Uber se ceny mění podle zájmu, kdy si aplikace volí sazbu sama. Se slevami, které mají někteří uživatelé v rámci aplikací, se mohou s cenou za jízdu z Poruby do centra dostat i na 200 korun, s běžnou taxislužbou je to kolem 300 korun. „Taxikáři jsou spolehliví a pokud zákazníkovi letí ráno letadlo z Mošnova, tak si spíše objednává taxislužbu, která sice vyjde dráž, ale klient má jistotu, že řidič přijede. Přes aplikaci Bolt nebo Uber může řidič jízdu bez problémů zrušit. Hodně to využívají maminky, které chtějí někam poslat dítě samotné. Využijí spíše taxislužbu než Bolt nebo Uber. Takže já to střídám. Někdy jezdím přes aplikaci a někdy klasicky jako taxikář,“ dodává Dalibor. City Taxi Ostrava Nástupní sazba: 30-50 korun Cena za 1 km: 35 korun Kontakt: 800 290 000 Taxi Hlavní třída Nástupní sazba: 30 korun Cena za 1 km: 30 korun Kontakt: 776 766 357 Taxi Kuba Ostrava Základní jízdné: od 35 korun/km Dálkové trasy: Ostrava - letiště Katowice 2500 korun, Ostrava - letiště Krakow 3800 korun Kontakt: 792 238 114

„Už se mi stalo, že jsem naložil turisty u hotelu v Ostravě a až když jsem v aplikaci Uber zaškrtnul, že mohu jet, tak se mi ukázalo, že chtějí na letiště do Krakova. V tu chvíli jsem cestu zrušil, protože by se mi nevyplatila,“ líčí taxikář Dalibor. Podle něj si lidé v případě spěchu objednávají spíše taxislužby, které jim garantují příjezd a nehrozí, že cestu řidič zruší. „Pokud jedu za zákazníkem aplikace Bolt na dané místo a během cesty mi vyskočí výhodnější nabídka, tak mohu cestu zrušit,“ uvádí Dalibor. Pokud však řidič zruší cestu vícekrát, může mu aplikace například na týden zakázat jízdy.

Právě příchod přepravních aplikací do Česka přiměl taxikáře Martina skončit se svou profesí. Nyní se věnuje autobusové dopravě. „Bolt nás taxikáře zničil, ale já to vnímám pozitivně. Teď provozuji přepravní společnost s autobusy a vyhovuje mi to,“ dodal. Jeho kolega a kamarád Dalibor u taxislužby zůstal a Uber a Bolt využívá jako doplňkovou službu. Podle jeho slov už bez nich v dnešní době nelze fungovat a taxikáři by s neuživili. „U Uberu nevidíme cenu, za kterou pasažér na dané místo jede. Už se mi ale stalo, že mi paní poklepala na auto, zeptala se za kolik pojedu z Ostravy do Frýdku-Místku. Řekl jsem, že za 900 korun a odmítla. Za chvíli mi zazvonila aplikace Bolt, že chce jet někdo do Frýdku-Místku. Byla to ta stejná pasažérka, která za jízdu přes aplikaci Bolt zaplatila 1900 korun. Někdy jsou ty ceny v aplikacích hodně tvrdé,“ konstatoval Dalibor.

Aplikaci Bolt v posledním měsíci využil i řidič Jirka Z., který si chtěl přivydělat v období přechodu z jednoho zaměstnání do druhého. „Pokud se někdo snaží, tak si může vydělat za měsíc i 70 tisíc, bez problému. Začít jezdit s Boltem je jednoduché, stačí si založit živnost, zažádat o povolení a pak už jen spustit aplikaci. Je to super v tom, že si svůj čas řídíte sami a můžete jezdit, kdy chcete,“ uvedl řidič Boltu. Vyplácení výplat pak probíhá každý týden s tím, že z každé jízdy řidič odvede 25 procent.