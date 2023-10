V jedno velké vlakové depo s celou řadou kolejišť vedoucích před nejrůznější krajiny se na celý víkend proměnila tělocvična Základní školy Jugoslávská v Ostravě.

Modely vlaků, ZŠ Jugoslávská, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Železniční modeláři Ostrava ve spolupráci se školou zde postavili hned několik kolejišť, po kterých se proháněly modely rychlíků, osobních i nákladních vlaků. „Moc se mi to líbí. Jen jsem měl chvilku strach, že se ty vlaky srazí. Jely proti sobě a vypadalo to, že se nedokážou vyhnout. Ale dopadlo to dobře,“ usmál se osmiletý Vašek, který dorazil v doprovodu tatínka.

Kdo si ale myslí, že vláčky jsou jen záliba kluků a jejich tatínků, je na velkém omylu. Velké zastoupení měly i dívky. Ty větší přišly samy, menší pak společně s rodiči nebo prarodiči. „Já mám doma taky vláček. Ale tady je jich víc,“ rozplývala se šestiletá Veronika. Výstava v sobotu končí v 18 hodin, v neděli pak pokračuje od 10 do 16 hodin. Vstupné je 50 korun, pro návštěvníky je připraveno občerstvení, zakoupit lze i upomínkové předměty.