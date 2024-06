Uprostřed minulého týdne prosvištěla Ostravou krátká, ale silná bouřka, která napáchala řadu škod. Silně utrpělo i Trojhalí Karolina, kterému živly poničily střechu, vyvrátily vrata a zničily podlahu na vnitřním sportovišti. Odstraňování následků potrvá ještě dlouho.

Poničená je i jedna z budov Trojhalí po silné bouři, která prošla MS krajem 19.6., 20. června 2024, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak už Deník informoval, bouře se supercelami, která ve středu večer proletěla Ostravou, poničila mimo jiné budovu historického Trojhalí v centru Ostravy. Vichr prý budovu kvůli plechové střeše otevřel jako konzervu a škody mají jít do milionů. Jak je na tom multifunkční objekt týden po řádění živlů?

„Vichřice poničila střechu z menší budov, poškození je asi dvacetiprocentní, vinou něj zateklo i na sportovní podlahu, vyvrácena byla i vrata v čele budovy. Evidentně to bylo něco, co se točilo, možná lokální tornádo,“ řekl ve středu v rámci informativního výstupu na zastupitelstvu města ředitel Trojhalí Petr Šnejdar s tím, že po provizorním zakrytí budovy další bouře, která do Ostravy dorazila v pátek, škody už nenapáchala.

Zástupci areálu už se sešli se zástupci pojišťovny, likvidátor uznal škody a náprava je v řešení. „Nyní začínáme jednat s firmou, která rekonstrukci střechy realizovala v roce 2019. Máme už jejich cenovou nabídku, která je podle likvidátora férová a adekvátní. Chvíli to ale bude trvat, stavební sezona je v plném proudu a nikdo s tím nepočítal. Potrvá, než se seženou lidé, kteří to zrealizují,“ nastínil možné komplikace Petr Šnejdar.

Všechno musí projít revizí

Osobně doufá, že opravy by mohly být hotové do měsíce, realisticky však očekává nápravu spíše do konce letních prázdnin. Bouře na Trojhalí udeřila v době, kdy se plánovala rekonstrukce interiéru právě menšího z objektů, který slouží ke sportovním účelům. „Z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bude během prázdnin sportoviště pro veřejnost zavřené. Děkujeme za pochopení a budeme se na vás opět těšit v nové sezóně,“ stojí ostatně na webových stránkách Trojhalí.

Zatímco plánovaná rekonstrukce měla podle technického manažera Martina Neuwirtha trvat od 8. do 24. července, z důvodu bouřky se uzavření části objektu protáhne možná až na celé léto. „Plánujeme rekonstruovat sprchy v podzemním patře a brousit podlahy, kde se hraje basketbal. Nyní nám tedy ještě zateklo do míst, kde se hrává badminton,“ vysvětlil Neuwirth. Vše, co se nacházelo pod střechou v místě zatečení vody, navíc bude třeba zrevidovat a vystavit protokol o funkčnosti a bezpečném používání. „Nevíme, kam až se může podlaha ještě zvlnit,“ dodal technický ředitel s tím, že škody nemusí být finální. I to může ovlivnit délku uzavření sportovní části Trojhalí. Větší z budov, kde se konají nejrůznější akce od tuningového srazu až po konopný festival, škody neutrpěla.