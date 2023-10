Dopravu na frekventovaných tazích v Ostravě komplikují od pondělí 30. října dvě nové uzavírky. Jedna skončí už v pátek, druhá potrvá déle než měsíc.

Exit č. 40 na Hrabovou k průmyslové zóně a na Šenov není od dálnice D56 ve směru z Frýdku-Místku na Ostravu průjezdný, 30. října 2023.

Tím novým dnešním a také časově delším omezením je zhruba měsíční úplná uzavírka ulice 28. října ve směru z centra Ostravy na Porubu, a to za křižovatkou s ulicí Bozděchovou v délce cca 200 metrů. Uzavřena má být do 8. prosince 2023.

Objízdná trasa pro směr na Mariánské Hory a Porubu je vedena po ulicích Místecké, Železárenské, Výstavní zpět na ulici 28. října. Důvodem uzavírky je připravovaná výstavba nové koncertní síně.

„V současnosti probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby, který samotnou přístavbu koncertního sálu a současně rekonstrukci Domu kultury města Ostravy následně realizuje,“ doplnil Jan Dohnal, primátor města. Průjezd z ulice Na Jízdárně od Krajského úřadu MSK zůstává zachován beze změny.

Omezení na exitu od D56

Další nové několikadenní omezení se týká okolí Místecké ulice, konkrétně exitu č. 40, který na Hrabovou k průmyslové zóně a na Šenov není od dálnice D56 ve směru z Frýdku-Místku na Ostravu průjezdný.

„Bude to rychlá oprava,“ komentoval práce mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Miroslav Mazal s tím, že objížďka je přes nejbližší další mimoúrovňové křižovatky. Na sjezdu i nájezdu se „lepí“ výtluky a do pátku by mělo být vše hotovo.

V důsledku nutné sanace podloží město dále chystá dokončení stavebních prací rekonstruované křižovatky ulic Studentská, Opavská v Ostravě-Porubě v prvním prosincovém týdnu 2023, uzavírka v místě nadále pokračuje do 30. listopadu 2023.

Naopak, o měsíc dříve, jak už Deník informoval, byly ukončeny práce na opravě ulice Průběžná v Ostravě-Porubě – více zde.