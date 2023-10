VIDEO: Ostrava v papučích: mobilní hospice podpořili prezident i primátor

/FOTO/ V papučích do práce nebo do školy. Takové bylo heslo šestého ročníku Papučového dne, který letos připadl na 11. října. Podpořil mobilní hospicovou péči. Do práce v papučích tak vyrazili například i prezident Petr Pavel nebo primátor Ostravy Jan Dohnal.

Papučový den v Ostravě, 11. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková