Nad Ostravou se jako černý mrak vznáší hrozba personálního i stranického kolotoče. Ve středu 29. března si hnutí ANO zvolí kandidáta na primátora a členy rady města. Pokud s tím pak v dubnu bude souhlasit zastupitelstvo, Tomáš Macura půjde od válu. V pozadí však roste jiná hrozba – bude mít vůbec koalice v ostravském zastupitelstvu nadpoloviční většinu?

Ilustrační foto. V přiložené fotogalerii najdete snímky všech zastupitelů města Ostravy zvolených v září 2022. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Druhé kolo příběhu Tomáše Macury s názvem Já, (ne)primátor se roztočilo naplno. Poté, co minulý pátek na mimořádném zasedání klubu zastupitelů ANO uvedl, že si vše rozmyslel a chce primátorem zůstat (podle svědectví několika zastupitelů ANO), či alespoň tuto variantu navrhl (podle svých slov), začalo být kolem jeho osoby po několika málo klidnějších týdnech opět živo.

ANO vycítilo hrozbu. Dosud kalkulovalo s informací, že primátor odstoupí a klub místo něj navrhne někoho „stranického“, Macura totiž před časem z hnutí vystoupil, s klubem měl ovšem hlasovat dál.

Primátor Macura založil nový klub zastupitelů. ANO v Ostravě přišlo o 4 hlasy

V úterý však klub zasedal znovu a v návaznosti na Macurovu páteční informaci se jej zastupitelé rozhodli raději vyloučit (s ním i náměstkyni primátora Zuzanu Bajgarovou, dobrovolně pak v klubu skončili náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitel Robert Čep). Sice po těsném hlasování, kdy pro vyloučení bylo 11 zastupitelů, proti 10, ale přesto vyloučili.

První primátorka v dějinách města?

Den nato pak Tomáš Macura na zasedání zastupitelstva informoval širší vedení města o založení nového zastupitelského klubu s prozatímním názvem Nezařazení, kterému předsedá a který čítá všechny čtyři vyloučené a odchozí zastupitele z klubu ANO. Ten věří, že příští středu na oblastním sněmu navrhne nového kandidáta na post primátora a jeho dvou náměstků a život půjde dál.

Mezi největší favority na nejdůležitější křeslo v Ostravě se řadí nová předsedkyně klubu zastupitelů ANO Hana Tichánková (v úterý nahradila dosavadní odstoupivší šéfku Kateřinu Šebestovou).

Lídři největších městských částí jsou totiž nakloněni spíše pokračování v práci pro obvod a mnoho dalších trumfů hnutí v nabídce nemá.

Opustit klub s sebou nese i další důsledky, varuje šéfka ostravských zastupitelů

„Určitě jsem jeden z nominantů. A budu o funkci usilovat,“ potvrdila Deníku Tichánková. Macura se však nevzdává bez boje. „Jestli někdo navrhne mé odvolání z funkce primátora, tak pro to holt musí získat většinu v zastupitelstvu,“ řekl už po svém vyloučení z klubu.

Nad Ostravou se však jako černý mrak vznáší hrozba mnohem většího personálního i stranického kolotoče. Klub ANO má z 21 zastupitelů rázem 17, přičteme-li k tomu 9 zastupitelů koalice Spolu a tři Piráty, má koalice nyní v 55členném zastupitelstvu 29 křesel. Tedy těsnou většinu. Prozatím…

„Do hlavy samozřejmě nikomu nevidíte, ale pokud můžu říct, jsme nyní skutečně jednotní. I ti, kteří nehlasovali pro odchod Tomáše Macury, se přiklonili k setrvání v klubu. Je to stranická záležitost, opustit klub s sebou nese i další důsledky,“ varuje případné přeběhlíky Tichánková, jež nyní musí uklidňovat i koaliční partnery. Ti jsou jako na trní. Celý rozhovor s Hanou Tichánkovou k tématu najdete zde.

Hrozba odvety v obvodech

„Jejich vnitřní jednota pomalu bere za své a hranice bude překročena, pokud společná koaliční síla klesne pod 28 hlasů. A nynější signály napovídají tomu, že se to tomuto stavu blíží,“ vnímá nejistotu Zbyněk Pražák za klub KDU-ČSL (součástí koalice Spolu).

Všechno je jinak. Tomáš Macura chce pokračovat ve funkci primátora Ostravy

„Pokud by klub ANO přišel o další členy, museli bychom udělat kroky, které by vedly k ustavení většiny nové,“ přitakal Jan Dohnal z ODS. „My ani další členové koalice SPOLU nyní nečiníme žádné aktivní kroky, které by vedly ke změnám poměrů na ostravském magistrátu,“ ujistil.

Proč chtěl primátor skončit? Situace ostravských politiků se začala komplikovat po vyjádření podpory Petru Pavlovi v prezidentských volbách, kde pozdější vítěz voleb kandidoval proti jejich „šéfovi“ z ANO Andreji Babišovi. Hnutí v reakci na kritiku rebelů z Ostravy poslalo krajskému předsednictvu dopisy, v nichž žádalo jejich vyloučení. Po vyostřeném sporu však Tomáš Macura, Zuzana Bajgarová a nakonec i Ivo Vondrák z ANO sami vystoupili. Spolu s tím primátor a jeho náměstkyně Kateřina Šebestová a Zuzana Bajgarová avizovaly, že ve svých funkcích skončí. Hejtman o tom nikdy neuvažoval.

Zejména pro ODS a koalici Spolu by to byl hodně riskantní podnik. Možné zvýšení síly koalice by totiž bylo možné vícero způsoby – jednodušším, zároveň však složitějším krokem by bylo přibrání dalšího koaličního partnera pro zajištění nadpoloviční většiny „s polštářem“. Už nyní však Ostravu vede de facto pět subjektů, které – jak ukazuje i nynější situace – je třeba skutečně vnímat separátně: ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti. Šest subjektů v koalici by už mohlo být i na ně příliš.

Složitější alternativou ve smyslu hrozby celkového převratu na radnici by pak bylo vyšachování některého ze stávajících partnerů a jeho náhrada jiným. Čistě podle počtu křesel by se mohli bát Piráti. A pokud by Tomáš Macura získal nadále podporu zastupitelů pro svůj post, nelze vyloučit, že by „černý Petr“ zbyl paradoxně na ANO.

To byl však s ohledem na největší počet mandátů bylo složitější „knokautovat“, navíc by se ve vzduchu vznášela hrozba odvety na obvodních radnicích, kde ANO spolupracuje právě s koalicí Spolu (Jih, Slezská Ostrava), případně i Piráty (Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba). V příštích dnech Deník nastíní možné nové koaliční modely. Situaci mají nyní v rukou zastupitelé ANO.

K TÉMATU: Jak to vidí koaliční partneři

Jan Dohnal (Spolu/ODS)

Jan Dohnal.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňAktuální změny v rámci klubu ANO stále vnímáme jako interní záležitost našeho koaličního partnera. Uvidíme, s čím kolegové z ANO přijdou, jestli se jejich nynější klub omezí na personální obměny, nebo přijde i s určitou změnou politického kurzu. Případný úbytek čtyř zastupitelů samozřejmě vliv na fungování koalice mít může, protože nám již nyní klesl počet „vládní“ většiny z 33 mandátů na 29, přičemž nadpoloviční většina v zastupitelstvu je 28. Pokud by klub ANO přišel o další členy, museli bychom udělat kroky, které by vedly k ustavení většiny nové. V tento moment platí, že ODS, ani další členové koalice SPOLU nečinní žádné aktivní kroky, které by vedly ke změnám poměrů na ostravském magistrátu. Našim hlavním cílem je udržet stabilitu ve vedení města a pokračovat v projektech, které rozvíjejí naše město.

Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL)

Zbyněk Pražák.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňPořád to chci brát jako vnitrostranickou záležitost hnutí ANO. Máme podepsanou koaliční smlouvu, která říká, že ANO má 21 lidí v klubu, náš klub společně s klubem ODS pod hlavičkou Spolu má 9 lidí a Piráti tři. Dohromady 33 lidí. Pokud to zůstane záležitostí klubu ANO, respektujeme personální návrhy, které předloží. Nicméně jejich vnitřní jednota pomalu bere za své a hranice bude překročena, pokud společná koaliční síla klesne pod 28 hlasů. A zdá se, že nynější signály napovídají tomu, že se to tomuto stavu blíží. Pokud by nebyla nadpoloviční většina, a už uvedený počet je hraniční, vybízí to k tomu, abychom si znovu sedli a bavili se o tom, jak nadpoloviční většinu zajistit. Naší snahou je však respektovat koaliční model. ANO ho chce držet a tvrdí, že zajistí nadpoloviční většinu. Realita se zdá být jiná, ale to jsou spekulace. Chceme být silný partner, ale pokud počet klesne pod 28 křesel, jistota padá.

Andrea Hoffmannová (Piráti)

Andrea Hoffmannová.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňSoučasnou situaci vnímám jako nekomfortní. Věřím, že si klub ANO vyřeší své interní záležitosti a brzy si sedneme k jednomu stolu nad budoucností koalice, především jejího programu a kontiuniuty rozvoje města, což považuji za to nejpodstatnější pro Piráty i pro Ostravu. V tuto chvíli vnímám velkou snahu všech partnerů onu kontinuitu zachovat.