Již příští týden dostane drtivá většina žáků a studentů základních a středních škol v České republice svá vysvědčení. V pátek 30. června zamávají na dva měsíce škole a začnou jim prázdniny. Redakce Deníku se na tento den rozhodla vystavit vysvědčení i vedením velkých a středně velkých měst v naší zemi. Poďte do toho s námi.

Primátoři, starostové a radní sice nemohou „na prázdniny“ na celé dva měsíce, ale letos na podzim budou mít za sebou první rok současného volebního období. A i proto jejich vysvědčení může napovědět, zda si vedou dobře nebo špatně.

Pravda, situace v Ostravě je trochu jiná, než v ostatních krajských a okresních městech. Po událostech z období prezidentských voleb došlo v Ostravě k převratu a k většinové obměně radních včetně primátora, kdy Tomáše Macuru (ANO, nyní Jdeto!!!) nahradil Jan Dohnal (ODS). Přesto jsme moravskoslezskou metropoli z velkého hodnocení nemohli vynechat. Výsledná známka tak bude odrážet vlastně práci dvojího vedení Ostravy - historii celé kauzy najdete zde.

VIDEO: Kam k vodě v Ostravě? Největší středoevropské koupaliště už má otevřeno

A protože Deník není samozvaným soudcem, rozhodl se, že dá slovo občanům. Jak jste od voleb zatím byli spokojeni s vedením Ostravy? Jde nám konkrétně o čtyři oblasti života - hlavní "předměty". Konkrétně o spokojenost s bydlením, bezpečností, dopravou a sportovním vyžitím ve městě. Známkovat můžete stejně jako ve škole – tedy od jedničky po pětku - v našich anketách níže.

Hodnotit můžete až do konce týdne, tedy do neděle 25. června do půlnoci, a to z jedné IP adresy vždy jednou za 24 hodin.

