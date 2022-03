Už jste viděli? Centrum pro Ukrajince na Černé louce se mění před očima

Profesionální i dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje se zapojili do příprav na úterní ranní otevření velkého Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). To se operativně přesune z kapacitně nevyhovujících prostor Českého červeného kříže v Ostravě-Fifejdách do centra krajského města, přesněji do pavilonu A na ostravském výstavišti Černá louka, kde se předtím přes rok očkovalo proti covidu.

Do přebudování očkovacího centra na centrum pro uprchlíky se zapojili i hasiči. | Foto: HZS MSK

Vedle registrace uprchlíků podle pořadových čísel zde bude například 50 skládacích lůžek a 100 židlí se stoly v odpočinkové části, občerstvení, dva dětské kouty, dva boxy s nábytkem na přebalování malých dětí, ošetřovna a místnost pro psychologického interventa. Organizátoři nezapomněli ani na psí miláčky – protože nemohou dovnitř, jsou pro ně připraveny klece, žrádlo i hračky v modrém stanu HZS ČR hned vedle pavilonu A. Bude tam stálá služba od 7 do 19 hodin. Bateriový vizionář Prus naletěl podvodníkovi. Sám navíc skončil před soudem „Hasiči z HZS Moravskoslezského kraje a dobrovolní hasiči z Ostravy-Radvanic se zapojili do zařizování centra pomoci nábytkem, především stoly, židlemi a lůžky, včetně povlékání. Někteří se pustili i do montování nábytku a hraček, další do natahování kabelů pro počítačové systémy. Pomohli i při návozu spotřebního materiálu, zdravotnických a desinfekčních prostředků,“ přiblížil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Podle předběžných informací zde bude připraveno celkem 25 pracovníků na registrace a další vyřizování pro ukrajinské uprchlíky – hasiči, migrační a ubytovací pracovníci MV, Policie ČR, zástupci úřadu práce a zdravotních pojišťoven. Dalších 25 osob – především z řad dobrovolníků – se zde bude starat o chod KACPU, údržbu a zásobování KACPU.