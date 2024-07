Specializovaná oční klinika Gemini potřebuje další kapacity a co nejdříve by ráda postavila další kliniku. Jedním z uvažovaných míst je náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích, vedle níž už je téměř rozhodnuto o prodeji pozemků Albertu Čubovi pro další divadlo.

O možném vzniku kliniky ve Vítkovicích se hovoří už skoro rok a půl. „O novém pracovišti oční kliniky Gemini jsme začali uvažovat především kvůli velkému zájmu pacientů z ostravského regionu. Současné kapacity nám již přestávají stačit, a protože je pro nás na prvním místě kvalita péče poskytovaná našim pacientům, novou kliniku plánujeme a pečlivě zvažujeme všechny možnosti,“ řekla Deníku marketingová specialistka kliniky Gemini Tereza Vojáčková.

K TÉMATU: Druhý Mír? Albert Čuba chce v Ostravě otevřít nové divadlo. Víme proč a kde Albert Čuba chce v Ostravě otevřít druhý Mír. Kde má nové divadlo být | Video: Deník/Petr Jiříček

Podle původních informací se mohlo letos v srpnu kopnout do země, podle zjištění Deníku ale projekt zdaleka není v takové fázi. „Projekt nové oční kliniky žádné komplikace neprovází. Jsme nicméně stále v procesu výběru vhodné lokality, kde by nová klinika mohla stát,“ uvedla Vojáčková.

Klinika, byty, divadlo

Nejfavorizovanější lokalitou je náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích. Klinika by mohla stát na nyní zatravněné parcele mezi ulicemi Šalounova a Erbenova. Na sousední parcele v místě nynějšího parkoviště plánuje Albert Čuba postavit větší divadlo, které by doplnilo repertoár nedalekého Divadla Mír a s městem už je v podstatě dohodnut na podmínkách prodeje. Možná i proto se jednání s klinikou vlečou. „Divadlo je třeba brát v kontextu dalších uvažovaných investic v dané lokalitě. Budou tam zřejmě byty, klinika,“ zmínila na posledních zasedáních městských zastupitelů opoziční Zuzana Bajgarová nepřímou provázanost jednotlivých investic a nutnost kooperace projektů v brzy dost možná nejlukrativnější části obvodu.

„Celý projekt je složen ze tří relativně samostatných objektů – dvou bytových domů umístěných souběžně s ulicemi Šalounovou a Erbenovou s celkem 32 malometrážními byty. Čelně k náměstí je situována hlavní budova kliniky,“ informoval o projektu už loni specializovaný web msstavby.cz.

Původně se mělo do země kopnout letos v srpnu, o dva roky později mělo být hotovo. To se ale nestane. „Pokud jde o termín, do kdy bychom chtěli mít ohledně nové lokality jasno, tak je odpověď jednoduchá – čím dříve, tím lépe. Stejně pak nebudeme otálet se samotnou výstavbou,“ uvedla neurčitě Tereza Vojáčková z kliniky Gemini. „Žádné konkrétní datum nicméně nemáme, neboť to ovlivňuje celá řada faktorů. Svůj vliv na to bude mít i nový stavební zákon, který začal platit nyní ve druhé polovině roku. V každém případě není možné takto velký projekt realizovat v řádu měsíců, ale v horizontu delším,“ uvedla Vojáčková a potvrdila, že nová klinika na Ostravsku je pro Gemini klíčový projekt.

Třetí klinika v Ostravě

„Proto stále zvažujeme nejvhodnější umístění tak, aby odpovídala našim představám, a především aby mohla dobře sloužit pacientům. Konkrétně na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích stále probíhají jednání s místními úřady a organizacemi o parametrech budoucího projektu tak, aby co nejlépe respektoval místní podmínky a zároveň vyhovoval podmínkám pro provoz moderního zdravotnického zařízení,“ dodala Vojáčková, podle níž klinika nedokáže kvůli zvýšenému počtu pacientů zajistit v současných prostorách kvalitu služeb.

Nyní Gemini provozuje kliniku v Ostravě na dvou místech – v Hrušově naproti stavebninám DEK a v Bělském Lese v lékařském středisku za areálem tamní základní školy.