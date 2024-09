Perony jsou opuštěné, na kolejích stojí ztichlé, vypnuté soupravy, odjezdy ukazuje jen tabule u eskalátorů, ale jen "symbolicky". Někteří lidé zůstali v hale, většinou cizinci, kteří čekají, co bude. Úplně zoufalým dojmem působí mladá Ukrajinka, která se vypravila na nástupiště s kufry, ovšem v okolí se nenašel nikdo, kdo by jí v její mateřštině vysvětlil, že bude čekat marně. Jinak než ukrajinsky se nedomluví…

Ale ani tuzemci nebyli spokojeni, když dostávali na informacích Českých drah následující zprávu: „Musíte na hlavní nádraží, odkud jezdí náhradní doprava do Hranic na Moravě.“ Znamená to cestování ze Svinova přes půl města do Přívozu tramvají.

Na přepážce RegioJetu byli ještě konkrétnější: „Ostrava-Svinov, Studénka, Suchdol a Hranice, to je neprůjezdné.“

Povodeň se v neděli před polednem zastavila jen necelý kilometr od svinovského nádraží, u železničního přejezdu před soutokem říčky Porubky a náhonu Mlýnky. Severně od něj bylo sucho, na jih voda. O několik stovek metrů dále bylo možné ve vodě spatřit stojící lokomotivu.