Jedna z ostravských volebních místností se nachází v budově Základní umělecké školy v sousedství slezskoostravské radnice. Lidé v pátek u dveří postávali zhruba deset minut před otevřením, které přišlo úderem 14. hodiny.

Jako první vešel dovnitř Milan Kašuba starší následován svým synem Milanem. „Jdeme přímo z práce. Takto je to pro nás lepší, než jít domů a pak se vracet. Chceme volit,“ uvedl Milan Kašuba starší.

Hádky kvůli politice?

Otec i syn politické dění v republice sledují, k rodinným hádkám mezi nimi nedochází. „Ani spolu nebydlíme, takže není, kdy se hádat, ale vlastně není ani důvod,“ dodal syn s tím, že oba jsou pevně rozhodnuti, komu dají svůj hlas.

Na dotaz, zda jsou jejich volby rozdílné, či stejné, jen pokrčili rameny „Pravděpodobně stejné,“ uvedl otec.

Milan Kašuba starší po splnění všech předepsaných formalit vhodil obálku s lístkem do volební urny jako první a poté společně se synem, jenž odvolil vzápětí, odešli. V té době již před místností postávalo asi pět lidí a další přicházeli.

Volí se ve třiadvaceti ostravských městských obvodech a dvanácti městech a vesnicích spadajících pod ostravský okres. Z předešlých let se dá očekávat, že výsledky v okrese Ostrava budou, až na výjimky a odchylky v jednotkách procent, kopírovat celokrajskou křivku.

Referendum ve Staré Bělé o obchodním centru

Součástí voleb do Poslanecké sněmovny je pro obyvatele Ostravy-Staré Bělé také referendum kvůli obchodnímu centru. Součástí připravovaného Retail parku Ostrava-Jih mají být podle plánů také výrobní haly pro lehký průmysl – VÍCE ZDE.

Zajímavý je vhled do současné koalice spolu, která by se při prostém sečtení tehdejších hlasů ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyšvihla na druhé místo s necelými 16 procenty hlasů, tedy do míst, ve která letos skutečně věří.

Obhajoba vítězství

Vítězství z roku 2017 v Ostravě obhajuje vládnoucí hnutí ANO, které získalo přes 50 tisíc hlasů a přes 35 procent všech hlasů.

Následovala je SPD se 14 procenty a v rozmezí od 9,26 do 8,36 procenta se odshora seskládaly také další stěžejní či tradiční strany a hnutí – Piráti, KSČM, ČSSD a ODS.

Volební účast v Ostravě byla před čtyřmi lety těsně pod třiapadesáti procenty. Volí se dnes do 22. hodiny a zítra od 8 do 14 hodin, a to v celkem 325 volebních okrscích. Pouze jeden volební okrsek má šestnáct obcí či městských obvodů z celkového počtu pětatřiceti.