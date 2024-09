Do budovy se přestěhují dva odbory ostravského magistrátu – odbor dopravně správních činností a odbor vnitřních věcí, které v současné době sídlí v pronajatých objektech na dvou různých adresách. Sídlo zde nalezne také Městská policie a Expat centrum poskytující služby a poradenství cizincům. „Dlouhodobě jsme řešili nevyhovující prostory, ve kterých dva odbory magistrátu sídlí, a také rostoucí náklady na jejich pronájmy. Na základě finanční analýzy jsme dospěli k závěru, že je pro město z dlouhodobého hlediska výhodnější investovat do výstavby nového objektu. Sdružení dvou důležitých odborů pod jednu střechu navíc výrazně usnadní občanům vyřizování jejich záležitostí,“ vysvětluje náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Soutěž je vyhlášena jako architektonická, otevřená, dvoufázová a projektová. Vítězný návrh by měl přinést architektonicky kvalitní a nadčasové řešení, které bude počítat s rychlým vývojem informačních technologií. Důraz bude kladen na uživatelskou přívětivost, energetickou úspornost a šetrnost k životnímu prostředí. Zájemci mohou do 20. 11. 2024 posílat soutěžní návrhy, na jejichž základě porota vybere účastníky, kteří postoupí do druhého kola. Ti pak budou moci do dubna příštího roku dopracovávat svá řešení.

„Cílem soutěže je získat návrh budovy, která dotvoří centrální část Moravské Ostravy a bude svěží kancelářskou stavbou sloužící veřejnosti, reflektující moderní trendy ve stavitelství. Věříme, že výsledná budova bude vést zajímavý dialog s připravovaným parkovým prostranstvím Černé louky a zároveň se harmonicky začlení do historického centra,“ shrnuje ředitel MAPPA, architekt Ondřej Vysloužil.

Do přípravy soutěže zapojil ateliér MAPPA členy poroty, odborníky, památkáře i zástupce Magistrátu města Ostravy. Její financování, stejně jako následnou projektovou přípravu a realizaci stavby, bude zajišťovat město. V plánu je zahájit stavbu do 4 let od vyhlášení výsledků soutěže, předpokládané finanční náklady na realizaci se odhadují na 750 milionů korun bez DPH.