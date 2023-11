/FOTO, VIDEO/ Bradavice by mohla pomoci odhalit zločince, kteří před časem vyloupili trezor v kanceláři v Ostravě. Šlo o dva muže.

Krádež trezoru, Ostrava | Video: Policie ČR

Oba byli maskovaní, jeden z nich ale nedokázal skrýt bradavici (případně tetování) u kořene nosu. Policisté navíc dvojici podezřívají, že má na svědomí i další podobné případy, a to i mimo Moravskoslezský kraj, především na Přerovsku.

„Kriminalisté ze Slezské Ostravy pátrají po totožnosti dvou mužů, kteří se na konci června letošního roku vloupali do kanceláře. Ze získaných a vyhodnocených kamerových záznamů vyplývá, že dosud neustanovení pachatelé násilně vnikli do vnitřních prostor jedné z firem na Ostravsku, kde se poté zmocnili trezoru i s finanční hotovostí přes 100 tisíc korun a platební kartou,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že muži hovořili česky.

„Jeden z nich má viditelné znaménko u kořene nosu na levé straně obličeje. Může to být bradavice či například tetování. Během prověřování se ukázalo, že tato dvojice by toho mohla mít na svědomí daleko více, a to i mimo Moravskoslezský kraj, především na Přerovsku,“ dodala Michalíková.

Policie případ vyšetřuje jako krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Informace lze volat na linku 158.