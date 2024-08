Lanový hrad, pojmenovaný Jižák, je splněným přáním zábřežských školáků. S nápadem na vybudování této nové atrakce přišel žák Jan Ujazdovský. Nápadu se ujal jeho učitel a přihlásil jej do projektu participativního rozpočtu. A tento projekt vyhrál a dočkal se realizace obvodem Ostrava-Jih, v městské části Zábřeh získal v hlasování 1 032 hlasů.

„Návrhu se ujal pan učitel Vít Šajer, který jej do loňského ročníku PaRo přihlásil a celou dobu s námi aktivně na jeho přípravě i následné realizaci spolupracoval,“ řekla při slavnostním otevření místostarostka Martina Jarošková s tím, že do konce prázdnin je hrad s tobogánem přístupný v otevírací době hřiště a vstup je zdarma.

Náklady na vybudování lanového hradu s tobogánem činí 2,3 milionu korun. Skládá se ze čtyř věží spojených lanovými cestami, ve kterých jsou umístěny překážky. „Na děti zde čeká adrenalinová zábava v dřevěných věžích, žebříky, balanční přechody po lanech a velká skluzavka. Je navržen pro děti od 3 do 18 let. Povolen je i vstup rodičům s mladšími dětmi,“ dodala dále Jarošková.

Po skončení prázdnin bude hrad Jižák přístupný ve všední dny od 16 do 20 hodin, o víkendech a svátcích pak od 14 do 20 hodin. Ve druhé polovině září se otevírací doba mírně upraví – od pondělí do pátku od 16 do 19 hodin, víkendy a svátky od 14 do 19 hodin.