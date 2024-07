„Od začátku jsme z areálu chtěli vybudovat příjemné venkovní zázemí pro místní spolky i veřejnost. Plocha atria je osvětlená, aby se dala využít i ve večerních hodinách. Je také oplocená a bude i v budoucnu, na rozdíl od multifunkčního hřiště a parkoviště, které bude volně přístupné. Oba prostory jsou pod dohledem kamer napojených na městskou policii,“ doplňuje Martin Kret.

Nové úpravy oceňují a vítají také pracovnice moderní zábřežské knihovny, která zde sídlí již dva roky. Během uplynulých dvou let se zde zaregistrovalo již 1 250 čtenářů.

„Knihovnu tvoří prostorná půjčovna, rozdělená na část pro dospělé čtenáře a část pro děti, přednáškový sál s kapacitou 35 až 40 osob a malebná čítárna a hrací koutek pro prarodiče i maminky a tatínky s nejmenšími dětmi. Interiérový design odráží pozitivní vztah k přírodě, který zde usilovně podporujeme. Součástí vybavení interiéru je jedinečná Semínkovna pro sdílení semínek květin, zeleniny a bylinek. Pro vrácení knih je možné využít knihobox před vstupem do budovy,“ říká Petra Buráňová, vedoucí obvodu knihovnických služeb, kam spadají kromě V Zálomu také pobočky Dr. Martínka, Výškovice, Závodní, Gurťjevova, Hrabová, Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice.

K TÉMATU

Projekt Prázdniny na Jihu od začátku července do konce srpna nabízí každé všední dopoledne (od pondělí do pátku) nejrůznější směsici akci pro děti od 7 do 14 let s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih. Není třeba se letos na ně se přihlašovat, stačí prostě přijít – více informací o akcích a podrobné podmínky najdete na webu prazdninynajihu.cz.