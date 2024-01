Objevují se případy, kdy podvodníci nechávají zákazníka podepsat smlouvu o odběru energií pod záminkou, že klient podepisuje dokument, který je nutný k získání zastropovaných cen od státu.

Podomní obchodníci dokonce často lidem vyhrožují odpojením, pokud smlouvu nepodepíšou. Někteří podvodníci se vydávají za zaměstnance státních úřadů nebo společnosti ČEZ Prodej.

"Zákazníci nás v těchto týdnech upozorňují na zvýšenou aktivitu podomních podvodníků s energiemi, od kterých byl v poslední době spíš klid. Teď si ale bohužel našli nové triky a zneužívají vládních stropů, aby donutili zejména seniory a další zranitelné zákazníky k podpisu smluv," varoval v posledních týdnech roku generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec s tím, že nejtypičtějším znakem podvodníků s energiemi je snaha zákazníka přimět co nejrychleji k podpisu smlouvy, aniž by si ji měl čas pořádně přečíst.

Co říká energetický zákon

Na nekalé praktiky některých dodavatelů nyní opět znovu upozorňuje také Energetický regulační úřad (ERÚ). Někteří dodavatelé podle ERÚ vyhrožují spotřebitelům, že jejich odběrné místo odpojí od elektřiny nebo plynu poté, co spotřebitel neuhradí jedinou zálohu. Takový postup však může být podle úřadu v rozporu se zákonem. Energetický zákon totiž stanoví, že k porušení platební povinnosti musí dojít opakovaně. Odpojení odběrného místa by tak mělo hrozit až ve chvíli, kdy spotřebitel neuhradí přinejmenším dvě různé platby za energie, například dvě zálohy nebo jednu zálohu v kombinaci s nedoplatkem z vyúčtování.