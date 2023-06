/FOTO, VIDEO/ Ještě nedávno v podchodech u tramvajových zastávek Tylova a Dřevoprodej probíhala rekonstrukce. Nyní stěny zdobí umělecká díla - muraly. Postarali se o ně studenti s Ostravské univerzity. Který z podchodů se vám líbí více? Podívejte se a hlasujte v naší anketě níže.

Nové muraly zdobí podchody u zastávek Tylova a Dřevoprodej, 19. června 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

O nových podchodech u zastávek Dřevoprodej a Tylova Deník informoval už začátkem jara. Ten u Tylovy ulice zdobily po dokončení rekonstrukce drobné krápníky z protékající vody, které už nyní nahradil barevný mural. Nyní zaujme všechny procházející pestrými barvami. Umělecký kabátek dostal i druhý nově zrekonstruovaný podchod u zastávky Dřevoprodej.

„S ohledem na charakter byla zvolena lokální soutěž, osloveni byli studenti Ostravské univerzity. Šest studentů, pod vedením ostravského umělce Jiřího Surůvky, představilo své návrhy v závěru března 2023 odborné pracovní skupině Streetart Ostrava, zástupcům města a městského obvodu, jež doporučili vybraná díla k dopracování a následné realizaci. Studenti se tedy nepodíleli pouze na návrhové části, ale také na samotné realizaci a to pod vedením zkušeného streetartisty Nikoly Vavrouse,“ uvedla mluvčí Magistrátu města Ostravy Gabriela Pokorná. K podchodům byly nakonec vybrány návrhy Matěje Králíčka a Zuzany Černocké.

Studenti Ostravské univerzity při práci v podchodě na zastávce Tylova:

Pro Matěje Krajíčka není podchod Tylova první streetartovou zkušeností. Svým typickým rukopisem zachytil Ostravu a ostravské dominanty: „Podchod by měl v lidech vzbuzovat pocit bezpečí, proto jsem zvolil stylizovaný styl malby se sytými barvami. Toto místo by mělo v lidech probouzet fantazii. Mělo by vyvolávat touhu být součástí tohoto světa a nutnost při každé procházce si udělat fotku detailu, kterého jste si předtím nevšimli.“

Zuzana Černocká si připravila pro podchod u zastávky Dřevoprodej návrh s názvem „Best of graffiti scéna“. Na první pohled nelegální graffiti jsou do detailů promyšlená sbírka ostravských pouličních výlevů, které autorka nasbírala .Za každým z prvků, který v podchodu kolemjdoucí najdou, se tak skrývá reálné „dvojče“ v jiném z ostravských podchodů.

Nové muraly nejsou prvním uměleckým dílem většího formátu. Pro Ostravu je to třetí projekt v posledních třech letech. Prvním byl SKOK na Nádražní ulici a druhým mural u Bazalů, který vzešel z mezinárodní umělecké soutěže.



