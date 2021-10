Opoziční zastupitelé chtěli starostku Zuzanu Ožanovou (ANO) vyzvat k rezignaci – záměru, který ona sama už dříve oznámila a plánovala, bude-li znovu zvolena poslankyní parlamentu – a případně rovnou zvolit nového starostu. Pro větší smysluplnost svolání zasedání měli v úmyslu řešit také dopady aktuálních cen energií na hospodaření obvodu, případně jiné záležitosti.

Plány opozice však dostaly velké trhliny. „Nemáte to písemně, abychom si to stihli zapsat? Protože já to nestihnu zopakovat,“ vyčetla rychlý souhrn tří bodů starostka Ožanová předkladateli návrhu Robertu Adámkovi z Ostravaka. Koaliční partneři Piráti jménem Martina Kučery pak to, že téma odvolání starostky mohlo počkat do prosince na řádné zasedání. „Vaše žádost je vůči ostatním zastupitelům a obyvatelům obvodu bezohledná, protože prostředky na toto zasedání mohly být vynaloženy lépe,“ ohradil se Kučera.

Jako v hospodě?

Opozice v této souvislosti podotkla, že kdyby se zastupitelé obvodu scházeli častěji než čtyřikrát ročně, což je zákonné minimum nehodné centrální ostravské části, žádné mimořádné zasedání by svolávat nemuseli. Místostarostu Davida Witosze (Piráti) zase mrzelo, že zasedací sál nové radnice parta jednatřiceti mužů ponížila na úroveň hospodské diskuze. „Tento sál něco stojí a mrzí mě, že lidé musí sledovat tuto šarádu,“ konstatoval Witosz.

Zastupitelé se však ani nepohnuli od prvního bodu, kterým je jindy formální schválení programu, ke skutečnému jednání.

„Dala jsem veřejný příslib a cítím se svým slovem vázána. V každém případě budu rezignovat, nechte to ale prosím na mě,“ odmítla o svém okamžitém odvolání jednat starostka Ožanová, jíž opozice v uplynulých měsících a letech nevyčítala ani tak prostý souběh funkcí, jako spíše to, že je nestíhá důsledně plnit, protože na radnici tráví povětšinou jen pondělky. To však sama pro Deník odmítla.

Chtějí se zviditelnit

„Využíváte mých slov, kdy jsem něco přislíbila, ke svému zviditelnění. Dovolte mi ale připomenout, že jsem k dnešnímu dni nesložila slib poslance, protože sněmovna ještě nezasedala,“ ohradila se vůči Adámkovi Zuzana Ožanová, podle níž je absurdní, že je vyzývána k něčemu, co se stejně chystá udělat.

„Vám se nelíbí, že jsme vás k rezignaci vyzvali, protože jste odhodlaná rezignovat, až to uznáte za vhodné. A vůbec – jste teď starostka uvolněná, nebo neuvolněná?“ popíchl ji Robert Adámek, jenž podle svých slov nevidí důvod, proč by se on, potažmo hnutí, jehož zastupitelskému klubu předsedá, nemělo zviditelňovat. „Na to máme plné právo.“

U dohadování však v pondělí ráno pod radniční věží také zůstalo. Jednatřicet přítomných z celkového počtu pětatřiceti zastupitelů neschválilo jednací řád zasedání (14 bylo pro přijetí programu, 14 proti a 3 se zdrželi) a o odvolání starostky se tak nejednalo.

„Z tohoto důvodu ukončuji mimořádné zasedání zastupitelstva,“ oznámila tak po půlhodině stroze starostka Ožanová, která rovnou i sama svolala další mimořádné zasedání na 15. listopadu. „Tou dobou bude mít nejvyšší správní soud vypořádány všechny námitky proti tomu, jak dopadly parlamentní volby,“ oznámila Ožanová, podle svých slov neuvolněná starostka se třemi desetinami platu.