Pozitivní zpráva přichází od zvířat. V Zoo Ostrava, jednom z nejnavštěvovanějších míst ve městě, dosud o zdražování vstupného neuvažují. Deníku to potvrdila mluvčí Šárka Nováková. O něco méně pozitivní zprávy však přicházejí z vůbec nejnavštěvovanější mimopražské turistické lokality – Dolních Vítkovic.

„Ve zbytku letošního roku žádné změny v cenách nechystáme, pro příští rok to však nemůžeme vyloučit,“ řekla otevřeně mluvčí Eva Kijonková. „Primárně se budeme snažit hledat úspory jinde, abychom do cen za vstupné zasahovali případně co nejméně,“ objasnila stav věcí.

Jistojistě už se ale na zvýšení cen musejí připravit návštěvníci koupališť či bazénů městské společnosti Sarezy. „S ohledem na růst vstupních nákladů je budeme nuceni částečně promítnout rovněž do ceny vstupného,“ potvrdila mluvčí Lenka Papajová, podle níž však Sareza bude i nadále zvýhodňovat zákazníky, kteří si pořídí čipovou kartu, a to slevou ve výši 10 procent z čerpaných služeb.

Divadlo nezdraží

Pozitivní zprávou je, že nezdraží hraná kultura. Alespoň ne ta, na kterou lidé chodí do Národního divadla moravskoslezského. „V žádném případě zdražovat nechceme,“ dušuje se mluvčí Šárka Swiderová. Upřesnila, že to platí jak pro tuto sezonu, tak i pro celý rok 2022 – tedy první polovinu příští sezony. „Především náš zřizovatel, město Ostrava, je k nám velmi vstřícný a díky jeho dotaci můžeme nejen fungovat bez omezení, ale můžeme zachovat i ceny vstupenek na dnešní úrovni. A to přesto, že máme logicky nižší tržby než v sezonách před covidem a že zdražují veškeré energie a další vstupy,“ těší divadlo postoj města.

A třeba o případném navýšení ceny „za popeláře“ by se nejdříve museli pobavit ostravští politici. „Poplatek za nakládání s odpady pro občany Ostravy stanovuje a vybírá od občanů město a naše společnost do tohoto procesu nijak nezasahuje,“ reagovala mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Některé restaurace podraží ihned

Jasno už Ostrava má o cenách za městskou hromadnou dopravu. „Spolu s vedením města Ostravy jsme se rozhodli, že od 1. 1. 2022 nebudeme měnit ceny krátkodobých ani dlouhodobých jízdenek,“ informoval ředitel DPO Daniel Morys. Nevyloučil však, že v průběhu roku 2022 po stabilizaci trhu s energiemi zareaguje DPO úpravou tarifů. „Především by to bylo ve prospěch rodin a věrných cestujících,“ ujistil.

Připlatíme si však za restaurace. Těžkou volbu za sebou mají už v HogoFogo Bistru. „Bohužel budeme muset upravit ceník. Bavíme se o zdražení v úrovni pět až deset procent stávajících cen,“ oznámil spolumajitel Petr Jonáš, podle něhož podnik bude muset přistoupil ze zdražení buďto už od začátku listopadu nebo nejpozději v průběhu jedenáctého měsíce. „Nyní to pro nás znamená jedno, a to že zisky nejsou takové, jaké by v pohostinství měly být. Dodavatelé nám průběžně navyšují ceny, stejně jako průběžně rostou náklady na energie,“ řekl Jonáš.

Ředitel DPO Morys: Přišli jsme asi o 10 % cestujících. Přesedlali do aut a pracují z domova

Z ekonomického hlediska to pro DPO není úplně příznivé období. Nejdříve covid, nyní zdražování pohonných hmot i energií, pro vás dvou stěžejních složek. Jak razantní ekonomický propad evidujete?

V roce 2021 se nám daří realizovat vyšší tržby, máme menší propad než v roce předchozím a registrujeme i úspory v provozních výdajích. To vše ale především díky vyššímu nasazení našich zaměstnanců a jejich přesčasové práci, což je dlouhodobě obtížně udržitelné. Našim zaměstnancům za to patří velký dík. Je pravda, že sice nerealizujeme plánovaný zisk, ale rozpočet roku 2021 držíme v rozumných intencích, takže fungování DPO není ohroženo.

A co v příštím roce?

To je velkou otázkou. Vzhledem k tomu, že jsou trhy velice rozkolísány, nechceme dělat žádné zásadní rozhodnutí, dokud neproběhne jejich konsolidace. Je příliš hodně neznámých na to, abychom dělali manažerská rozhodnutí v oblasti tarifu a jízdného, za kterými bychom si mohli dlouhodobě stát.

Přesnější čísla už asi budete mít za období pandemie. Jaké procento cestujících jste ztratili a kolik z nich se dosud do MHD z různých důvodů (auto, home office, obavy z kumulace lidí) nevrátilo?

Máte pravdu, že pandemie koronaviru zasáhla všechno hromadné a veřejné, a nejinak je tomu i v případě ostravské MHD. V loňském roce jsme přišli o více než 120 milionů korun na tržbách, což je více než čtvrtina plánovaných tržeb, a o více než 35 % cestujících. V letošním roce jsme optimističtější, avšak konec roku naznačuje zhoršující se čísla. Přesto věříme, že takto velké ztráty na tržbách už mít nebudeme.

Co predikujete?

Náš odhad je, že jsme v delším horizontu přišli o 10 % cestujících, které budeme velmi složitě získávat zpět. Tito lidé přesedli do aut nebo pracují z domova. Asi každý z nás registruje více aut v ulicích města, což je jev, který asi běžného obyvatele Ostravy rozhodně netěší, mimo jiné také proto, že zapříčiňuje zhoršené ovzduší.



Nedostatkovým zbožím se rázem stala aditiva AdBlue, kterou DPO rovněž využívá. Jak situaci řešíte?

AdBlue pro nás přestává být strategická surovina. Ano, zaregistrovali jsme zhoršenou situaci s disponibilitou AdBlue na trhu i jeho rostoucí cenu, jsme však předzásobeni na několik měsíců dopředu a používáme ho především pro technologická vozidla, protože naše vozy jezdí na naftu jen ve výjimečných případech. Standardní výpravu můžeme řešit již bez dieselových autobusů, ovšem výluky či posilové spoje naftové autobusy ještě potřebují. Také to však brzy změníme, protože v roce 2022 zprovozníme 24 nových elektrobusů a v roce 2023 další vodíkové autobusy.

Co tohle všechno v součtu bude znamenat pro cestující? Mají se připravit na zdražování jízdného?

Ve světle již řečeného jsme se spolu s vedením města Ostravy rozhodli, že od 1. 1. 2022 nebudeme měnit ceny krátkodobých ani dlouhodobých jízdenek. Nevylučujeme však, že v průběhu roku 2022 po stabilizaci trhu s energiemi zareagujeme úpravou našich tarifů. Především ve prospěch rodin a věrných cestujících.