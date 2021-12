Zdražení tepla přijali zastupitelé smířlivěji, přestože to lidé v peněženkách pocítí nejvíce. Společnost Veolia chtěla Ostravanům, kteří jsou napojení na centrální zásobování, zdražit teplo o pětadvacet procent, město nakonec usmlouvalo alespoň o 2,5 procenta lepší sazbu, takže nově lidé zaplatí 776 korun za GJ, což u průměrné rodiny činí asi 285 korun měsíčně víc než dosud.

„Souhlasím s vámi, že prodat před těmi skoro dvaceti lety podnik ZTO, Zásobování teplem Ostrava, do zahraničí, byla chyba,“ souhlasil primátor Tomáš Macura (ANO), když zastupitelé hledali prvopočáteční důvod zdražování. Zastupitelé také navrhli, aby město začalo vést jednání s třebovickou teplárnou o tom, aby přeměnila některé své spalovací kotle na biomasu, aby zdražování nebylo tak markantní i do budoucna.

Dodavatel zdraží ještě vícV příštím roce podraží také voda, kterou Ostravské vodárny a kanalizace (OvaK) ze šedesáti procent nakupují od Severomoravských vodáren a kanalizací (SmVaK). „SmVaK jako takový zdražuje o 5,5 procenta, my však ‚jen‘ o 4,5 procenta, celkově o 3,80 koruny na kubík,“ popsal primátor, podle něhož zůstane cena vodného a stočného v Ostravě mezi nejnižšími ze všech tuzemských krajských měst.

Mnohem větší diskuze ale předcházela hlasování o zdražení poplatků za svoz odpadů ze 498 korun na 720 korun ročně. Koalice totiž navrhla zdražení až od roku 2023, což opoziční zastupitele nemile překvapilo. „Za mě je to politicky nekorektní. Téma poplatků jistě bude součástí volební kampaně a není fér, aby odcházející politická garnitura nějakou budoucí vyhláškou zavazovala garnituru novou. Klidně by to mohlo řešit zastupitelstvo s novým mandátem v listopadu příštího roku. Není to správné,“ namítl Vít Macháček (KSČM) a jeho stranický kolega Martin Juroška primátorovi vyčetl, že šikovně obchází slib daný ve volebním programu, že v tomto volebním období místní poplatky nezvýší. Zuzana Bajgarová (ANO) vidí jako nekorektní naopak to, aby o takto důležitém bodě jednali hned na svém prvním zasedání noví zastupitelé. Lukáš Semerák (Ostravak) by zase raději odhlasoval kontinuální, leč méně razantní zdražování.

Město doplácí 120 milionů

„Děláme to zkrátka s ročním předstihem. Nyní je podstatné, že příští rok zůstanou poplatky beze změny,“ utnul debatu primátor Macura s tím, že poplatek za komunální odpad se zvedne poprvé po sedmnácti letech. Od roku 2005 totiž lidé v Ostravě platí stále 498 korun. Od roku 2023 to bude 720 korun, avšak děti do šesti let a senioři budou i nadále platit nezměněných 498 korun ročně.

„Zatímco před těmi 17 lety občané svými poplatky náklady více méně pokryli, nyní kvůli novelizaci zákona o odpadech ani zvýšený poplatek nebude stačit a město bude doplácet. Nyní doplácí za občany asi 120 milionů ročně a bude to čím dál víc, a to až do roku 2029, protože v roce 2030 bude zcela zakázáno skládkovat odpady a materiály, které mají alternativní využití,“ popsal primátor okolnosti vedoucí ke zvýšení ceny za svoz odpadu, mezi něž patří i jejich zvýšená produkce v době covidu. Návrh komunistů zcela oprostit od poplatků seniory nad 75 let a děti do tří let neprošel.