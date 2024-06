Slovenská strela i bateriové vlakové jednotky v Ostravě táhly

Rail Business Days v Ostravě letos zapsaly rekordní čísla co do návštěvnosti. Tradiční veletrh především kolejových vozidel překonal dosud stanovenou metu z Brna z roku 2022. Tento rok dorazilo do Trojhalí Karolina 11 344 železničních odborníků a nadšenců.

Železniční veletrh Rail Business Days přilákal v Ostravě rekordní návštěvu. | Foto: Se svolením Rail Business Days 2024