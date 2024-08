/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalistům Baníku Ostrava půjde ve čtvrtek večer o postup do play off Konferenční ligy, proti Kodani budou stahovat ztrátu 0:1 z prvního zápasu. Městský stadion ve Vítkovicích hlásí vyprodáno, na jeho tribuny dorazí kolem čtrnácti a půl tisíce lidí, z toho necelá pětistovka bude z Dánska. Deník kolem poledne mapoval jejich pohyb a vůbec situaci ve městě.

Fanoušci osmifinalisty minulého ročníku Ligy mistrů přicestovali už ve středu, během čtvrtku pak navštívili hospody a restaurační zařízení v centru Ostravy, kde ale panoval vesměs klid.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Dánští fanoušci v Ostravě, 15. srpna 2024, Ostrava.

Nic to však nemění na tom, že utkání je policií označeno jako rizikové. „Především vzhledem k situaci související s jednáním fanoušků u předešlého zápasu v Kodani,“ poukázala na osm dní staré nepokoje v okolí stadionu Parken pro Deník Soňa Štětinská z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Do opatření nasadí potřebné síly a prostředky z jednotlivých policejních složek a služeb, tedy pořádkové, kriminální a dopravní. „V terénu budou rovněž policisté antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky. Budeme provádět standardní monitoring, včetně monitoringu přesunu fanoušků,“ pokračovala Štětinská s tím, že ve vzduchu bude vrtulník, podle něhož bude koordinována i doprava u stadionu a v jeho okolí.

„Pro nás to organizačně není nic speciálního, my jedeme v režimu Sparta, Slavia. Jako při rizikových zápasech naší ligy či poháru, což by však byl každý, který je vyprodaný. Jediný rozdíl je, že je vše pod hlavičkou jiné soutěže, takže ve hře jsou věci, které UEFA vyžaduje už v tomto předkole. Ale nejsou to věci bezpečnostní, spíše provozní,“ prozradil provozně-bezpečnostní ředitel Baníku Ostrava Petr Konderla.

Připomněl, že na stadionu se fanoušci nesmí během zápasu nacházet na schodech, ani parkovat dětské kočárky u únikových východů. UEFA tyto prohřešky trestá tvrdou finanční sankcí.