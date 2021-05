Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowský je jedním z těch, kdo se na plánech a náplni projektu na Černé louce podílel od samého počátku. Deníku odpověděl na následující tři otázky:

Co konkrétního kampus přinese studentům, univerzitě i lidem, kteří se vydají do Ostravy?

Architektura je pro Fakultu umění velice důležitá a budova Klastru umění a designu bude svou kvalitou určitě rezonovat. Stavba jako celek svou minimalistickou kubickou formou navazuje na tendence meziválečného funkcionalismu, pracuje s estetikou pohledových betonů i měkkých dřevěných prvků. Vskutku unikátní bude předsazená fasáda osazená hliníkovými trubkami s led diodovým osvětlením. Nebudeme zde promítat bezmyšlenkovité vizuální efekty, díky speciálnímu softwaru převedeme do nečekané světelné formy hudbu generovanou přímo z koncertního sálu.

Co se skrývá za obvodovými zdmi Klastru umění a designu? Čím Ostravu obohatí?

V první řadě to bude zmíněný komorní sál pro 250 diváků. Na evropské poměry bude projekt výjimečný, obdobnou akusticky a vizuálně kvalitní infrastrukturu mají například v Katovickém NOSPRu. U nás ale nebylo něco takového vybudováno opravdu mnoho let. Podobně jako jiné sály bude konstrukce sálu takovým domem v domě a pokud se vše podaří (a je to opravdu náročný stavební proces), bude prostor s nejlepšími akustickými parametry v Česku.

Dále bude v klastru výstavní galerie, 40 hudebních cvičeben a učeben, modul Muzikoterapie nebo unikátní operní a nahrávací studio. Technické detaily interiérů s architekty ladili odborníci z Fakulty umění, kteří za sebou mají bohatou koncertní i nahrávací činnost. Věříme, že díky tomu vybudujeme něco, co bude dávat dlouhodobě smysl a umožní rozmach nejen hudební části naší fakulty. Klastr bude také místem pro výuku grafického designu a také pro Centrum digitálních technologií. Studenti zde budou pracovat s vybavením jako je velkoplošný plotr, 3D tiskárna nebo 3D laserový scanner. Konkrétně tyto technologie tvůrčího centra mohli studenti využít při individuální výuce už letos v letním semestru.

Jak dosáhnete toho, abyste tento univerzitní svět otevřeli lidem z Ostravy a regionu?

Srdcem kampusu budou naši studenti. Už teď přijímáme první uchazeče do nových programů Produkce v kulturních a kreativních odvětvích a Grafického designu a vizuální komunikace. Právě oni se budou podílet na realizaci koncertů, výstav a dalších aktivit Fakulty umění pro veřejnost. Klastr umění a designu bude pro ně skutečným profesním trenažérem s infrastrukturou a technologiemi, bez kterých by byly aktivity v oblasti performativního umění, galerijní animace nebo designu na takové úrovni nerealizovatelné. Do kampusu bude za čím docházet.