Do Ostravy se vrátil karakal a na přelomu roku k němu přibude i samice. Ostravská zoologická zahrada obnovila chov těchto malých koček po deseti letech. „Počet karakalů chovaných v evropských zoo je velmi nízký. Něco málo přes sedmdesát jedinců. A bohužel se příliš nerozmnožují. Zatímco populace jiné malé kočkovité šelmy servala je více než čtyřnásobná a dobře se rozmnožuje. Z tohoto důvodu se naše zoo rozhodla k výměně druhů. Servali byli postupně převezeni do jiných zahrad, jednalo se o chovný pár a dvě loňská mláďata. A do expozice po servalech byl v pátek 16. srpna přivezen první karakal,“ prozradila tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

K TÉMATU Karakal (Caracal caracal) měl poměrně široký areál rozšíření – dříve se vyskytoval od jižní a západní Afriky po západní Indi, dnes je na většině původního areálu vyhuben. Obývá suché lesy, savany, stepi, buše a polopouště, pravým písčitým pouštím se vyhýbá. Žije samotářsky. Loví především v noci, přes den se ukrývá v dutinách pod kameny, mezi kořeny stromů a nezřídka i v norách dikobrazů. Rodí 1–6 (obvykle 2–3) mláďata, která jsou skvrnitá. Je rychlý běžec, ve starověku byl v Egyptě a Indii cvičen k lovu zvěře, podobně jako gepard. Jeho jméno pochází z turečtiny a znamená „černé ucho“.

„Samec karakala pochází z organizace AAP v Holandsku, která zabavuje ilegálně držená zvířata a zvířata z nevhodných podmínek. Dostali jsme možnost získat zdravé a mladé zvíře, čímž pomůžeme dobré věci a zároveň podpoříme chov karakalů v Evropě. V současné době jednáme i o dovozu samice,“ popisuje inspektor chovu Matěj Vrúbel.

Chov karakalů má v Zoo Ostrava dlouholetou tradici. Začal v 70. letech minulého století. V roce 2014 byl přerušen a nyní na něj chovatelé po deseti letech opět navazují.