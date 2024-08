„Je to nahlédnutí do Záchranného programu Kukang v autentickém časosběrném dokumentárním filmu o ochraně přírody, odhodlání, úspěších, nezdarech a přátelstvích. Promítání se navíc zúčastní i tvůrci filmu,“ láká tisková mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

close info Zdroj: Se svolením Zoo Ostrava zoom_in Plakát k filmu Kukang Movie, který bude promítán v rámci filmového večera v Zoo Ostrava.

Začátek promítání je ve 21:00 hodin (vstup do areálu bude možný nejdříve ve 20:45 hodin). Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč probíhá online na webu Zoo Ostrava. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Promítání se uskuteční pouze za příznivého počasí, v opačném případě se promítání ruší a peníze za vstupenky jsou divákům vráceny. „Doporučujeme všem také přibalit s sebou repelent proti komárům,“ upozorňuje mluvčí Nováková.