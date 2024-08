V polovině srpna se koná v ostravské zoologické zahradě již druhý turnus Letní školy – příměstského tábora pro děti od 10 do 15 let. Jedná se jeden z nejstarších podobných podniků ve městě, zoo jej pořádá už více jak 50 let. Půl století trvání jen potvrzuje, že se tábor těší obrovskému zájmu dětí i rodičů.

„Pravidelně se konají tři turnusy,“ říká tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková. „Příměstský tábor pořádáme ve spolupráci s Kruhem přátel zoo již od roku 1973. Jeho hlavním cílem je přiblížit, jak to chodí v zoologických zahradách, jaký je jejich význam při záchraně ohrožených druhů živočichů. Je také o ochraně přírody a zároveň v dětech podporuje a budí zájem o přírodu. Na letní turnusy se děti hlásí už na konci zimy. Zájem o tábor je obrovský a kapacita bývá naplněna během chvilky,“ zdůrazňuje Nováková.