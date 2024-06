Den pro včely aneb medobraní. Zoologická zahrada Ostrava si na sobotu připravila zajímavé téma. Ale proč ne? ZOO není jen o šelmách, slonech a opicích.

Zoologická zahrada Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Co je to medomet? Co se děje ve včelím úlu v průběhu roku? A mají skutečně všechny včely žihadlo? Na tyto otázky naleznou odpovědi návštěvníci ostravské ZOO v sobotu 22. června. Tento den bude totiž věnován včelám se sympatickým pojmenováním medobraní.

„Je to již tradiční akce, která se věnuje včelám a včelaření obecně. Pro malé i velké návštěvníky bude ve výukovém centru připraven pestrý program, během něhož se dozvědí, k čemu se používá jaké všechny profese zastane včelí dělnice během svého krátkého života, zda mají všechny včely žihadlo a další zajímavosti. Včelaři představí rovněž význam včel v krajině i pro člověka a upozorní na rapidní úbytek těchto důležitých opylovatelů v posledních letech,“ zmínila tisková mluvčí ostravské ZOO Šárka Nováková.

Není žádnou novinkou, že včely patří hospodářsky mezi nejdůležitější živočichy, a to nejen kvůli medu a dalším produktům, ale především pro svou opylovací činnost. V posledních letech jsou však včely ohroženy úbytkem. Také proto se ostravská ZOO zaměřuje i na pomoc tomuto užitečnému hmyzu. „V posledních letech u nás vznikla řada opatření na podporu výskytu včel, čmeláků, motýlů a dalších. Hmyzí hotely, budky pro čmeláky, kvetoucí louky, to vše máme v našem areálu. A většinou se jedná o jednoduchá zařízení, která ale mají velký vliv. Třeba budou inspirací i pro naše návštěvníky, kteří si pak podobné příbytky instalují na zahrádce nebo v jiném vhodném prostoru,“ přeje si Nováková.

Kromě již zmíněného včelího programu ve výukovém centru ZOO Ostrava jsou pro návštěvníky připraveny také zážitkové a interaktivní ukázky vytáčení medu a povídání o životě včelek, a to v 11 hodin, ve 13 hodin a v 15 hodin. Chybět nebude ani prezentace dalších včelích produktů a výrobků.