Ostravská ZOO v rámci repatriačního projektu letos vypustí ve Francii do volné přírody dvě mladé samičky orlosupa bradatého, jejichž letošní odchov se v Ostravě vydařil.

Samička orlosupa bradatého z ostravské ZOO bude vypuštěna ve Francii do volné přírody. | Foto: Zdroj: Se svolením ZOO Ostrava

Do repatriačního projektu na obnovu a posílení divoké populace orlosupa bradatého v evropské přírodě je ZOO Ostrava zapojená už od roku 2009. „Od té doby se nám v naší zoologické zahradě podařilo odchovat dvě desítky orlosupů,“ připomíná tisková mluvčí ostravské ZOO Šárka Nováková.

Letošní hnízdní sezona těchto velkých dravců byla opět velmi úspěšná, a tak ze Slezské Ostravy letos putují do volné přírody hned dva mladí zástupci svého druhu. „Dva naše páry odchovaly po jednom mláděti, obě to jsou samičky. První se vyklubala 6. února a už v květnu jsme ji mohli odeslat do francouzské oblasti Baronnies, kde byla vypuštěna do volné přírody,“ zmiňuje Nováková.

Druhé mládě se v Ostravě vylíhlo 19. dubna, nyní v polovině června, nastal čas, aby se i tato samička přesunula do volné přírody. „Toto mládě už také odrostlo a na místo vysazení bude vypraveno v pondělí 17. června. Cílem jeho cesty bude tentokrát Národní park Grand Causses, který je rovněž ve Francii. I toto je lokalita, kde byli již dříve vysazeni orlosupi z Ostravy,“ podotýká mluvčí ostravské zoologické zahrady.