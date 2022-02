„To, co se děje na Ukrajině, jsme odsoudili od prvních okamžiků. Zločiny proti lidskosti tolerovat nelze. První symbolickou pomoc Ukrajině jsme vyjádřili už v pondělí, od čtvrtečního útoku řešíme formu a rozsah další pomoci. Všichni věříme, že Ukrajinci situaci zvládnou a svou zemi ubrání. Válka nicméně dopadá nejvíce na ty nezranitelnější, civilní obyvatelstvo. Aktuálně pomůžeme otevřením sběrného místa, abychom shromáždili věci pro potřebné a zajistili jejich předání tam, kde je to zapotřebí. Jde o jeden z kroků, které činíme, jsme samozřejmě připraveni pomoci i dalšími způsoby,“ říká primátor Tomáš Macura.

Předvoj ukrajinských uprchlíků dorazil do Bohumína. Dál jeli na Brno a do Prahy

Představitelé Ostravy žádají ty, kdož jsou ochotni pomoci, aby přispěli věcmi, které mohou být ve válkou zasažených oblastech ke kýžené i efektivní pomoci. Pomoc bude cílena uprchlíkům, kteří zde budou určitou dobu pobývat. Tato pomoc bude směřována zejména k ženám s dětmi či seniorům, kteří se do Česka uchýlí do bezpečí a mnozí z nich utíkají se skromnými zavazadly, aby se mohli co nejrychleji přesunout. Současně prosí lidi, aby nenosili materiál, který má omezenou trvanlivost nebo vyžaduje speciální podmínky pro skladování a transport (rychle se kazící potraviny, potraviny se záhy končící trvanlivostí, léky s končící trvanlivostí, věci podléhající zvláštnímu zacházení jako např. zbraně, munice či jiné nebezpečné látky atd.). Pomoc bude použita po komunikaci s ukrajinskými orgány i charitativními, humanitárními a pomáhajícími organizacemi všude tam, kde jí bude potřeba.

Příkladem lze uvést některé věci, které jistě uprchlíci v prvních dnech přivítají:

- komunikační prostředky – mobilní telefonní přístroje, sim karty, nabíječky, nabité power banky

- prostředky osobní hygieny (plenky, vložky, vlhčené ubrousky, dezinfekce rukou…)

- balenou vodu

- kojenecké potřeby, včetně trvanlivého jídla pro malé děti

- hračky pro děti

- trvanlivé potraviny

- deky, přikrývky atd.